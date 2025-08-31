Resumen del Teruel-Betis Deportivo (0-0)

Javi Medina debutó de forma oficial como entrenador del Betis Deportivo con un trabajado empate en la visita del filial verdiblanco al Teruel. Para traerse de la localidad aragonesa el punto tuvo que mediar, eso sí, el portero Manu González, que impidió que los locales sacaran fruto de varios ataques con sus intervenciones. El resultado, no obstante, reflejó el equilibrio.

Con un primer once en el que Javi Medina hizo debutar a varios de los refuerzos del nuevo filial bético, fue Morante quien tuvo la primera ocasión para los visitantes. El hijo del ídolo taurino dispuso de un de un remate dentro del área que no encontró puerta.

Bladi probó con un disparo de media distancia poco después, pero la réplica turolense hizo temblar la portería de Manu González, por un disparo de falta al poste de Álex Blesa.

Tras el descanso apretó el equipo local y el Betis se defendió como pudo. Emergió la figura del meta Manu González en sendos remates de Redón y de Ayman, a quien le fue luego anulado un gol por petición de VAR de Medina.