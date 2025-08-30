El Sevilla Atlético ve truncada su ilusión en el estreno (1‑2)

No empieza con buen pie la temporada el Sevilla Atlético. Los de Jesús Galván, que fueron por detrás en el marcador desde los tres minutos, no fueron capaces de darle la vuelta. El gol de Collado en la segunda mitad dio esperanzas al cuadro sevillista, que no fue capaz de sumar al menos un punto en la visita del Ibiza de Paco Jémez al Estadio Jesús Navas.

En el inicio del partido, el Ibiza se puso por delante en el marcador con un golazo de falta de Thiago Bebé al que no llegó el guardameta Rafa Romero, a pesar de la estirada. Intentaron reaccionar los de Jesús Galván tras encajar el primer gol; tras una falta lateral, Ibra remató de cabeza, pero se fue desviado. Superada la media hora del encuentro, Abde Raihani, una de las incorporaciones, empató el encuentro, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Fue una acción revisada por el VAR, que estrena este curso la Primera Federación. Antes del descanso, Fede Vico pudo ampliar la renta.

Tras el paso por vestuarios, Alexis Ciria tuvo el empate, pero su disparo con malas pulgas, que buscaba la escuadra, lo desvió el portero Rafa Romero. En el minuto 52, el Ibiza estiró la ventaja en un desajuste defensivo de la zaga sevillista: Sofiane dejó el balón a placer para que Ernesto marcase el 0-2.

Al cumplirse la hora de juego, el Sevilla apretó y redujo la distancia. Nico Guillén inició la jugada, la abrió a Espiñeira y desde el costado derecho le metió un buen balón a Collado, que no perdonó dentro del área. El conjunto ibicenco estuvo cerca de hacer el tercero en una falta en el borde del área que probó Alex Gallar con un remate a la escuadra, pero el balón no entró.

Apretaron con todo los de Jesús Galván en busca del empate. En una acción a balón parado, Nico Guillén tuvo el empate con un cabezazo que se fue desviado por poco. No ayudaron los parones por el nuevo uso del VAR, que permite a los entrenadores pedirlo hasta en dos ocasiones; eso propició un tiempo extra de 12 minutos, en los que el filial sevillista se lanzó a por todas. Los de Jesús Galván dieron la cara hasta el pitido final, pero sin eficacia para al menos sumar un punto en su primer encuentro oficial de la temporada.