El Real Betis continúa con los trabajos de demolición de la grada de Preferencia del estadio Benito Villamarín, avanzando ahora con el derribo de la icónica cubierta del voladizo, situada en la parte más elevada de la estructura.

La demolición forma parte del proceso de sustitución de la antigua tribuna por una nueva construcción. Los trabajos comenzaron el 9 de septiembre a las 9:00 horas con la retirada del primer anillo de asientos de la zona de Preferencia.

El presidente del club, Ángel Haro, se refirió a la evolución de las obras y a las dudas sobre los plazos previstos: "Ahora derriban la cubierta de chapa de Preferencia. La demolición llevará hasta mediados de noviembre y ya llevamos algún mes de retraso. Dos años es un objetivo ambicioso, pero hasta cerrar con la constructora no sabremos si tendremos que estar algún mes más en la Cartuja", señaló.

La planificación inicial contemplaba un plazo de dos años para completar la obra. Sin embargo, los trabajos ya acumulan retraso respecto al cronograma, lo que abre la posibilidad de que el Betis prolongue su estancia en el estadio de La Cartuja más allá del tiempo estimado.