Pellegrini, satisfecho por el "espíritu de equipo"

Manuel Pellegrini decía que el 5 de 12 puntos sumado en los cuatro primeros partidos era un mal balance, por lo que tampoco estará satisfecho por el 6 de 15 tras el empate cosechado en el Ciutat de Levante (2-2), presa de sus errores iniciales en un arranque "nefasto" que encauzó gracias al "espíritu de equipo".

"Fue un comienzo nefasto: dos goles encajados en 10 minutos. Comenzar con 2-0 de visitante no es fácil, pero de ahí para adelante hicimos un gran partido. No nos resentimos por el marcador y a través del fútbol creamos oportunidades", explicó el técnico chileno en la sala de prensa tras el encuentro.

En este sentido, Pellegrini resaltó que los suyos tuvieron muchas más ocasiones y dominaron un choque en el que el Levante no hizo más remates a portería que los dos goles anotados, además de otros tres fuera por los 28 totales de los verdiblancos, nueve entre los tres palos.

"Marcamos dos goles, otro más que fue dudosa su anulación", recordó el preparador heliopolitano, quien destacó las "ocasiones y el gran número de remates al marco". "Me gustó el espíritu del equipo, el orden y su convencimiento de que desde el juego le daríamos la vuelta al resultado", aseguró el entrenador bético, consciente de que tras los últimos fichajes y los jugadores que se han recuperado de lesiones en las últimas fechas el grupo afronta "un periodo de transición para integrar a los futbolistas que se reintegraron". "Tenemos que seguir integrando a todos que por distintas circunstancias no han estado hasta ahora con nosotros", indicó àra volver a resaltar que lo dejó satisfecho "el espíritu tras el 2-0 abajo".

Cuestionado por las condiciones climatológicas, de las que se quejó Bellerín tras el encuentro por la humedad, Pellegrini no puso excusas: "El calor era fuerte, pero para los dos equipos. No fue un tema que influyó en el resultado y el espíritu de equipo lo dejó a un lado. El Betis no es el encargado de fijar los horarios", aseguró.

Finalmente, Pellegrini dio su visión sobre la acción del gol anulado a Sergi Altimira por falta previa de Junior. "Es una jugada de las que hay seis o siete en cada córner. Todos se agarran antes y después. El VAR estimó que había que anularla, pero en un córner no se sabe quien agarra antes o después. Me pareció muy mal anulado el gol", insistió.