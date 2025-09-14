Bellerín: "Teníamos que salir con los tres puntos de aquí"

El Betis no pudo llevarse los tres puntos en el Ciutat de Valencia tras un mal inicio, que condenó al conjunto verdiblanco. Héctor Bellerín valoró el encuentro en el que los de Manuel Pellegrini valoraron volvieron a dejarse puntos en este arranque liguero.

El lateral derecho antes de hablar del encuentro quiso lanzar un mensaje: "No es ninguna excusa, pero me parece tener que jugar un partido a 30 grados es inhumano. No se puede trabajar así, es muy difícil". Bellerín lamentó el inicio del encuentro en el que a los 10 minutos ya iban con un 2-0 por detrás en el marcador, sobre esto comentó "que empezaron despistados y no podemos salir así; el resto del partido ha sido enmendar esos errores".

Aunque el catalán señaló que se queda "con la reacción del equipo, teníamos que salir con los tres puntos de aquí". "Hemos merecido mucho más", añadió. Además, advirtió al equipo para el futuro que "hay que empezar el partido como hemos estado a partir de los 30 minutos".

En cuanto la jugada polémica del encuentro en el que le anularon a Sergi Altimira dijo que "esas jugadas pasan continuamente". "Si es en ataque se pitan; si es en defensa, no, pero el trabajo de los árbitros es muy difícil e intentan hacerlo con bondad y nobleza. Luego hemos tenido oportunidades para remontar", aunque dejó claro que no se puede achacar esto al resultado.