Del liderazgo absoluto de Bartra al paso atrás de Lo Celso

Nuevo empate del Betis fuera de casa en su segundo partido como visitante. Los béticos, sin embargo, tuvieron esta vez una sensación más agradable que en Elche, pues el equipo de Pellegrini sólo controló el juego en la primera mitad. Tras el empate de Hugo Álvarez, llegaron a sufrir incluso para mantener ese marcador.

Bartra | Tiene todos los galones de líder y encima marca el gol

Bartra y Altimira rodean a Borja Iglesias en una acción del partido. / Salvador Sas | Efe

Cuando está en forma, y ha arrancado la temporada con fuerza, es el líder del equipo, sin ningún género de dudas. No sólo lleva con orgullo el brazalete de capitán, también ejerce de ello, con sus gritos, con sus reclamaciones a los árbitros y encima en Vigo fue el autor del gol que adelantó a los suyos con un fenomenal cabezazo. Sólo falló en un despeje que dejó en el limbo.

Cucho Hernández | La diferencia con su sustituto es abismal

Cucho Hernández pelea un balón con Hugo Álvarez. / Salvador Sas | Efe

Otra jornada de Liga y no es capaz de romper su sequía goleadora, pero eso no evita que se vuelva a llevar un notable en las calificaciones para su juego. Su derroche físico, su visión del fútbol, taconazos incluidos, y eso se plasma en la abismal diferencia con quien entra por él.

Lo Celso | Sin mucha trascendencia para el juego del equipo

Lo Celso pelea un balón entre Moriba y Hugo Sotelo. / Salvador Sas | Efe

Había expectación por comprobar si el gol contra el Alavés le había servido para venirse arriba en el estado anímico y de esa manera aportar mucho más al engranaje de todo el equipo. Sin embargo, como en Elche, Lo Celso no agarró el mando, estuvo irregular, alguna acción buena, nada más.

Pablo García | Debe estar mucho más cerca del área

Pablo García intenta superar a Hugo Sotelo. / Salvador Sas | Efe

El zurdo sevillano es un futbolista que es mejor mientras más cerca esté del área, cuando más posibilidades de remate se le puedan presentar. Es un delantero, aunque no tenga cuerpo de tal, pero si se limita a correr por la banda para ayudar a la hora de tapar al rival pierde esas cualidades.