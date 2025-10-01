El golazo de Pablo Garcia con España Sub-20 en el Mundial; el Betis lo observa atento

A partir de las 22:00 horas de la noche de este miércoles comenzaba en España el partido que se disputaba en Chile correspondiente a la Copa del Mundo Sub-20 que enfrentaba a La Roja con México en un encuentro en el que el canterano del Betis, Pablo García, volvía a ser titular tras no salir de inicio en la derrota del combinado nacional ante Marruecos. El sevillano se va a perder algunos partidos con el combinado de Heliópolis pero a cambio va a ganar un gran caché si sigue firmando actuaciones como la de esta noche ante el combinado centroamericano.

Y es que en la primera mitad del choque, al borde del descanso con los de Paco Gallardo por debajo en el marcador, los españoles hacían una gran jugada combinativa que concluía con una apertura a banda de Pablo García, y terminaría con un golpeo con la zurda, mezclando empeine e interior, que con una trayectoria cruzada se terminaría colando dentro de la portería del meta mexicano.

Una primera parte muy completa

A falta de comprobar cómo se resolvería el envite en el segundo tiempo, la primera parte del futbolista bético ya apuntaba a maneras antes del tanto. Un 80% de precisión en el pase, un pase largo acertado de uno que intentó, otro intento de disparo que se marchó fuera de la portería, una recuperación y un duelo aéreo ganado fue el bagaje de un jugador que sería determinante en el siguiente tramo del partido.

No quedó ahí. En los primeros minutos de la segunda mitad Pablo García volvió a ser protagonista. Realizó una jugada individual de mucho mérito que terminó en un remate de un compañero que sacaron bajo la línea. Además, se mostró muy ambicioso de cara a portería y cada vez que cogía la pelota, no dudaba en golpear. Aparecía mucho por dentro, olvidándose de su posición como extremo diestro asumiendo mucho riesgo pero con valentía.

La FIFA presume de Pablo García

Pero lo que ha hecho el verdiblanco en el partido ante México no ha sido el único elemento merecedor de halagos en las últimas horas. Y es que a pesar de entrar desde el banquillo ante Marruecos, Pablo García hizo buenos minutos y dejó destellos de mucha calidad.

Uno de ellos, un túnel que le hizo a uno de los rivales norteafricanos que ha sido merecedor de mención en los medios oficiales de la Copa del Mundo. Máxima exposición social para un futbolista que poco a poco va dando mucho que hablar y que apunta a que va a ser muy importante en el futuro tanto para las categorías inferiores de la Selección Española como también para el que es el equipo de su corazón y en el que ya dejó claro que quiere seguir muchos años, el Real Betis.