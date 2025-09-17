Pablo García al Mundial Sub-20: los partidos que se pierde con el Betis
El sevillano estará fuera de servicio para Pellegrini casi un mes
Horario y dónde ver el Betis - Levante en directo por TV
A última hora de la tarde de este miércoles 17 de septiembre, la Selección Española Sub-20 hizo pública en sus perfiles de redes sociales la lista definitiva para el Mundial Sub-20, que comienza el próximo 27 de septiembre en Chile y que durará hasta el 19 de octubre. En ella, ha habido un jugador del Betis. Era un secreto a voces, pero Pablo García está convocado para la cita en lo que supone una gran alegría para el jugador, junto a un chute enorme del prestigio que aporta jugar estos torneos. El torneo arrancará en Chile el próximo 27 de septiembre. Los de Gallardo viajarán al país andino el lunes 22 y se estrenarán el 28 ante Marruecos. En el segundo duelo se enfrentarán a México, el día 1 de octubre. Por último, cerrarán la fase de grupos midiéndose a Brasil el 4 de octubre. La lista completa ha sido la siguiente:
- Porteros: Fran González (Real Madrid), Vicent Abril (Valencia) y Raúl Jiménez (Valencia).
- Defensas: Jesús Fortea (Real Madrid), Pau Navarro (Villarreal), Andrés Cuenca (Barça), Jon Martín (Real Sociedad), Julio Díaz (Atlético de Madrid) y Diego Aguado (Real Madrid).
- Centrocampistas: Izan Merino (Málaga), Cristian David (Real Madrid), Rodrigo Mendoza (Elche), Peio Canales (Racing Club), Rayane Belaid (Atlético de Madrid) y Thiago Pitarch (Real Madrid).
- Delanteros: Jan Virgili (Mallorca), Adrián Liso (Getafe), Pablo García (Real Betis), Iker Bravo (Udinese), David Mella (Deportivo de La Coruña) y Joel Roca (Girona).
¿Qué partidos se perderá con el Betis?
Entre el 22 de septiembre, fecha de inicio de la concentración, y el 19 de octubre, una hipotética final, los partidos que tienen en el combinado de Heliópolis son los siguientes: Nottingham Forest, Osasuna, Ludogorets, Espanyol y Villarreal. Luego aparecería el duelo ante el Genk, para el que es duda al ser sólo cinco días después.
Quienes no estarán son Ismael Barea, que sí que fue a la última cita en el parón, ni Dani Pérez, un peso pesado del equipo que se ha lesionado muscularmente para un mes. Así lo establecía el Betis en el parte médico: "Tras la valoración y pruebas realizadas por los servicios médicos del Club, se confirma que el canterano bético Dani Pérez presenta una lesión miotendinosa de grado moderado en el bíceps femoral derecho".
También te puede interesar
Lo último