Pablo García al Mundial Sub-20: los partidos que se pierde con el Betis

A última hora de la tarde de este miércoles 17 de septiembre, la Selección Española Sub-20 hizo pública en sus perfiles de redes sociales la lista definitiva para el Mundial Sub-20, que comienza el próximo 27 de septiembre en Chile y que durará hasta el 19 de octubre. En ella, ha habido un jugador del Betis. Era un secreto a voces, pero Pablo García está convocado para la cita en lo que supone una gran alegría para el jugador, junto a un chute enorme del prestigio que aporta jugar estos torneos. El torneo arrancará en Chile el próximo 27 de septiembre. Los de Gallardo viajarán al país andino el lunes 22 y se estrenarán el 28 ante Marruecos. En el segundo duelo se enfrentarán a México, el día 1 de octubre. Por último, cerrarán la fase de grupos midiéndose a Brasil el 4 de octubre. La lista completa ha sido la siguiente:

Porteros: Fran González (Real Madrid), Vicent Abril (Valencia) y Raúl Jiménez (Valencia).

Defensas: Jesús Fortea (Real Madrid), Pau Navarro (Villarreal), Andrés Cuenca (Barça), Jon Martín (Real Sociedad), Julio Díaz (Atlético de Madrid) y Diego Aguado (Real Madrid).

Centrocampistas: Izan Merino (Málaga), Cristian David (Real Madrid), Rodrigo Mendoza (Elche), Peio Canales (Racing Club), Rayane Belaid (Atlético de Madrid) y Thiago Pitarch (Real Madrid).

Delanteros: Jan Virgili (Mallorca), Adrián Liso (Getafe), Pablo García (Real Betis), Iker Bravo (Udinese), David Mella (Deportivo de La Coruña) y Joel Roca (Girona).

¿Qué partidos se perderá con el Betis?

Entre el 22 de septiembre, fecha de inicio de la concentración, y el 19 de octubre, una hipotética final, los partidos que tienen en el combinado de Heliópolis son los siguientes: Nottingham Forest, Osasuna, Ludogorets, Espanyol y Villarreal. Luego aparecería el duelo ante el Genk, para el que es duda al ser sólo cinco días después.

Quienes no estarán son Ismael Barea, que sí que fue a la última cita en el parón, ni Dani Pérez, un peso pesado del equipo que se ha lesionado muscularmente para un mes. Así lo establecía el Betis en el parte médico: "Tras la valoración y pruebas realizadas por los servicios médicos del Club, se confirma que el canterano bético Dani Pérez presenta una lesión miotendinosa de grado moderado en el bíceps femoral derecho".