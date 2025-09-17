La visión de Junior sobre el gol anulado al Betis y la explicación del CTA

La controversia por el gol anulado a Sergi Altimira en el reciente partido entre Levante y Betis continúa generando debate. Tras el anuncio oficial del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que avaló la intervención del VAR, el futbolista bético Junior Firpo, protagonista de la jugada, ha salido al paso para dar su versión de los hechos, defendiendo que la acción no merecía la anulación.

El CTA defiende la polémica decisión del VAR

En su espacio semanal 'Tiempo de revisión', el Comité Técnico de Árbitros justificó la decisión de Muñiz Ruiz de anular el gol. La portavoz del CTA, Marta Frías Acedo, explicó que la falta de Junior sobre Iván Romero ocurrió antes de que el córner se pusiera en juego, lo que, según el reglamento, permite la intervención del videoarbitraje.

"La clave de esta jugada es que el Levante defendió el córner con un jugador menos", explicó Frías Acedo, que añadió que el protocolo del VAR es claro: si antes de la puesta en juego del balón, un delantero comete una falta "clara y evidente" sobre un defensor que le impide cumplir su función, se debe llamar al árbitro al monitor para que juzgue la acción.

La contundente respuesta de Junior Firpo

La explicación del CTA ha encontrado una firme respuesta desde el vestuario bético. En declaraciones a Canal Sur Radio, Junior Firpo no se calló y criticó duramente la decisión, insistiendo en que la jugada fue una simple disputa de balón.

"Entiendo que es difícil el trabajo de los árbitros, pero, como defensa que soy, forcejeos como ese ocurren 20 o 30 en cada partido", espetó el lateral. Firpo fue más allá, afirmando que su rival "hace más por recibir el empujón y tirarse que por seguir forcejeando". El jugador incluso señaló que la repetición muestra cómo el futbolista del Levante levanta la cabeza al ver que el balón entra en la portería, un gesto que, en su opinión, demuestra sus intenciones de "querer engañar al árbitro".

La jugada, por tanto, sigue en el centro del debate, con el CTA defendiendo la correcta aplicación del protocolo y el jugador afectado insistiendo en que el fútbol también es un deporte de contacto.