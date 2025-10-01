Pellegrini: "El Betis tiene un plantel más equilibrado que en años anteriores"

Manuel Pellegrini compareció tras el entrenamiento del Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, previo al largo viaje hacia Bulgaria donde jugará el jueves ante el Ludogorets, un "rival difícil, acostumbrado a ganar" y "muy diferente" al que se enfrentó hace unos años en esta misma competición por haber cambiado muchos futbolistas. Habrá lógicas rotaciones, porque "los partidos de los jueves pasan factura en el de los domingos", pero el técnico mantiene la confianza en sacar "los tres puntos para encaminar lo antes posible la clasificación". y no pasar apuros al final.

Rival: "Esperamos partido difícil como siempre en la Europqa League. Ya lo conocemos, porque nos enfrentamos a él hace unos años, aunque ha cambiado muchos futbolistas desde entonces. Juega bien al fútbol, tiene muchos brasileños y es un conjunto creativo. Habrá que estar seguros defensivamente y en ataque crearl ocasiones".

Isco: "No sé el informe médico, pero lo veo optimista. Viene todos los días para ejercitarse, pero le queda un tiempo no corto para su recuperación. En la medida que vaya aumentando su ejercio se sabrá la fecha para su vuelta".

Concentración: "Tratamos de aislarnos de quien piensa que será un partido fácil. El Ludogorets viene de ganar en su liga y de vencer al Malmoë en Suecia. Sabemos que hay que hacer un partido muy completo para ganar en un campo difícil ante su gente".

Rotaciones: "Lo del jueves pasa factura para el domingo. Viajamos miércoles (ida), jueves (vuelta) y de nuevo el sábado hacia Barcelona. Es distinto cuando se juega en casa. El plantel tiene que ser consciente de hacer frente las dos competiciones y lo veo muy involucrado. Los mismos jugadores son los que me permiten hacer rotaciones. Veremos cuál es el mejor once para este partido, que es el más importante, y después ya pensaremos ante el Espanyol".

A más: "No dejamos escapar puntos en casa que al final son decisivos en la temporada. Mientras menos puntos perdamos, más fácil será alcanzar el objetivo. Tuvimos mala fortuna ante el Athletic con un autogol, pero todavía no estaba completo el plantel. Los nuevos se han ido acomodando y eso se refleja en el campo haciendo dos buenos partidos sólidos ante rivales cercanos a nosotros com la Real Sociedad y el Osasuna con cinco goles y sólo uno en contra. El equipo se va afianzando poco a poco".

Afición: "Sin ninguna duda notaremos la falta de apoyo de la hinchada. Siempre nos acompaña una cantidad importante y desgraciadamente por la sanción no estarán, pero la exigencia nuestra debe ser la misma. Es una complicación más que hay que sortear".

Ganar a domicilio ya: "Europa y liga es distinto, porque en LaLiga no se recuperan los puntos. En Europa es importante clasificarse pronto para no llegar a la última jornada necesitado y por eso vamos a buscar los tres puntos para lograr esa clasificación cuanto antes.

Amrabat: "Es un jugador que lo veníamos siguiendo desde hace tiempo, desde el amistoso con la Fiorentina (en el verano de 2022). Sabíamos que se iba a adaptar a nuestro juego en esa posición. Tiene mucha jerarquía en su puesto y nos viene bien en un sitio donde perdimos jugadores importantes como Guido Rodríguez y Johnny Cardoso. Nos da presencia, salida de balón además de las recuperaciones. Tenemos un plantel más equilibrado que años anteriores".

Renovación: "Miro el presente. Estoy centrado en el día de hoy. Ya se verá lo que pasa en el futuro si en el Betis, Chile o donde sea. Sigo centrado en hacer la sexto temporada lo mejor posible. Ya se irá clarificando el futuro".