Pellegrini mueve el tablero para el asalto del Betis a Cornellá

El Betis y sus aficionados ya se han acostumbrado a jugar jueves y domingo. Así es la élite: los calendarios están cargadísimos, y antes de un nuevo y cortante parón, a los verdiblancos les llega la cita ante el Espanyol.

Un compromiso importante para seguir alimentando la idea de pelear esta temporada por los puestos de Liga de Campeones, y que exigirá que los pupilos de Manuel Pellegrini mantengan la seriedad, el compromiso y el oficio que mostraron en la fría y lluviosa noche invernal en tierras búlgaras, de donde regresaron este pasado viernes con la mente puesta ya en el equipo de Manolo González.

ROTACIONES Y COMPROMISO

Las rotaciones funcionaron para El Ingeniero gracias a su visión de plantilla equilibrada. El Betis tiró de oficio, supo adaptarse a lo que requería el encuentro y logró un justo triunfo (0-2). Una victoria basada en la solidez defensiva —con un Natan que no cometió errores groseros y un Valentín Gómez que poco a poco parece asentarse—, especialmente al cortar los centros laterales y las acciones a balón parado del Ludogorets.

EL LUNAR, EL LATERAL ZURDO

En la medular, Marc Roca siguió ganando minutos y mostrando muchas ganas tras un largo periodo de inactividad, mientras que en ataque sobresalió un Lo Celso que marcó un gol magnífico para allanar el camino a su equipo. Ya en la segunda parte llegó el 0-2, obra de Son en propia puerta tras un mal disparo de Junior, quien, junto con Ricardo Rodríguez, sigue compitiendo por un lateral izquierdo que, sin duda, es el punto más débil del equipo bético y el lunar de la planificación que habrá que corregir en enero.

FORTALEZA PERICA

Pese a los ocho cambios introducidos en el once, el cuadro heliopolitano respondió bien, y Pellegrini pudo dar descanso a Antony, dando minutos a Abde y Amrabat, que se perfilan como titulares ante el Espanyol. Las rotaciones funcionaron y, frente a los pericos, se verá un once muy diferente al de Bulgaria que buscará –junto con los hombres de refresco– asaltar un estadio en el que el cuadro blanquiazul aún no ha caído en lo que va de Liga, con tres victorias (2-1 al Atlético, 1-0 a Osasuna, 3-2 al Mallorca) y un empate (2-2 frente al Valencia).

MANOLO GONZÁLEZ, EL SELLO

Un Espanyol que imprime mucho ritmo a los partidos y en el que Manolo González ha implantado su idea dentro de un 4-2-3-1 en el que destacan jugadores ofensivos como Dolan, extremo diestro inglés llegado este verano desde el Blackburn Rovers, y que atraviesa un gran momento de forma; Pere Milla, Puado y Roberto Fernández. Además, los laterales El Hilali y Carlos Romero se incorporan con frecuencia al ataque de un cuadro perico que esta temporada sí tiene más profundidad de plantilla, con fichajes como los de los centrocampistas Terrats y Charles Pickel, o el veterano y goleador Kike García.

El Espanyol tiene los mismos puntos que el Betis en la tabla (12) y ha arrancado con fuerza el campeonato, por lo que los de Pellegrini tendrán que ponerse el mono de trabajo para intentar sumar los tres puntos en una Novena Provincia en la que serán muchísimos los béticos que apoyarán a su equipo en busca del asalto a Cornellá.