Así le ha ido al Betis en casa del Espanyol: 13 victorias en 67 partidos

El Betis visita este domingo el RCD Stadium de Cornellà para medirse al Espanyol en la octava jornada de LaLiga, un escenario que históricamente ha sido poco propicio para los verdiblancos: sólo han logrado 13 victorias en 67 partidos oficiales disputados como visitantes ante el conjunto catalán.

En ese total, el Betis acumula también 22 empates y 32 derrotas, lo que refleja un claro dominio local a lo largo de las décadas. La primera vez que se enfrentaron fue en 1932, en la Copa del Presidente de la República, cuando los pericos vencieron 3-0 con goles de Juvé, Bosch y Edelmiro. Desde entonces, los triunfos del equipo sevillano en feudo espanyolista han sido esporádicos.

La primera victoria liguera del Betis en terreno espanyolista llegó en 1933, en el estadio de Sarrià, gracias a una remontada firmada por Enrique y Capillas. No obstante, no fue hasta 1961 cuando volvieron a imponerse como visitantes, esta vez en Copa, con un 0-2 en cuartos de final.

La década dorada del Betis en Barcelona llegó entre 1981 y 1985, periodo en el que sumaron cuatro victorias en cinco visitas. Jugadores como Diarte, Cardeñosa, Peruena y Poli Rincón fueron protagonistas de esos históricos triunfos.

Ya en el siglo XXI, el conjunto verdiblanco ha conseguido seis de sus trece victorias como visitante frente al Espanyol. Destacan la goleada 2-4 en Montjuic en la temporada 2002-03 y el 0-3 en Cornellà en la campaña 2015-16.

La etapa actual bajo la dirección de Manuel Pellegrini también ha traído alegrías: en la 21-22 golearon 1-4 con doblete de Borja Iglesias, y en 2023 repitieron victoria (1-2) con goles de Lo Celso y Antony.