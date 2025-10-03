Alineación probable del Betis ante el Espanyol: jornada de cambios y rotaciones antes del parón

Con cierta solvencia solucionó la unidad B de la plantilla del Real Betis Balompié el envite europeo en el Ludogorets Arena de la pasada noche del jueves ante un equipo que no le ofreció demasiada resistencia en las acciones ofensivas que pudieron enlazar los de Manuel Pellegrini. Jugadores como Chimy Ávila, Junior Firpo o Rodrigo Riquelme parecen relegados a la suplencia por su bajo rendimiento y en el caso de futbolistas como Aitor o Bakambu también dejarán su lugar a aquellos que vienen actuando como titulares en sus zonas; Héctor Bellerín y Cucho Hernández.

La plantilla heliopolitana llegará este viernes a la capital hispalense y tras ello entrenarán para preparar el duelo del próximo domingo. Será un entrenamiento a puerta cerrada para periodistas, no así como el del próximo sábado, en el que se observarán las bajas definitivas que no tienen pinta de variar a no ser que haya habido algún problema físico en el viaje a Razgrad.

Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB

Cuatro ausencias destacadas

Ya el equipo de Pellegrini se ha acostumbrado en las últimas semanas a jugar sin Isco, Deossa, Bartra ni Llorente, por lo que este domingo tendrán que volver a hacerlo. Ya dijo el Ingeniero que no había ninguna posibilidad de que alguno volviese para esta jornada. En la portería parece que se despejan las dudas tras los minutos de Valles en competición europea. En el centro de la defensa no hay muchas opciones mientras que la vuelta de Lo Celso a la mediapunta arrastra a Fornals a la medular y a Roca al banquillo. Abde y Antony volverán al once, al igual que el Cucho Hernández como delantero referencia.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Espanyol es el siguiente: Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Pablo Fornals; Lo Celso, Antony, Abde y Cucho Hernández.