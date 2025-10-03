Espanyol - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la octava jornada de LaLiga

El Real Betis Balompié ya olvida el modo europeo, que no volverá hasta la penúltima semana del mes de octubre debido al parón de selecciones que comienza este próximo lunes y se pone en modo liga para visitar al RCD Espanyol en el RCDE Stadium, uno de los equipos revelación de este inicio de temporada que de hecho hasta el momento acumula los mismos puntos que el equipo bético en la tabla clasificatoria. Además, el rendimiento de los de Manolo González como anfitriones esta siendo bastante bueno ya que han jugado cuatro partidos en su estadio y no han perdido ninguno hasta el momento. Suman 10 puntos de 12 posibles. El Betis por su parte ha jugado tres partidos en liga como visitante hasta el momento en los que no ha podido pasar del empate en ninguno de ellos (Elche, Celta y Levante).

Tendrá que mejorar mucho respecto a los últimos partidos ligueros a domicilio la plantilla verdiblanca, que además seguirá contando con las mismas bajas en la enfermería (Isco, Nelson Deossa, Diego Llorente y Marc Bartra). Ya son muchas las ocasiones en las que Manuel Pellegrini ha comentado que se recupera mucho peor desde el jueves hasta el domingo que al revés, por lo que se esperan muchos cambios en el once respecto al que sacó en Razgrad.

Las mejores fotos del Ludogorets-Betis / RBB

Horario del Espanyol - Betis: cuándo se juega el octavo partido de LaLiga

El duelo que enfrentará al combinado andaluz y al catalán será este domingo 5 de octubre a partir de las 18:30 horas en el RCDE Stadium. Los de Manolo González quieren dar un golpe encima de la mesa para poder aspirar a los puestos altos de la tabla clasificatoria a corto plazo y llenar el tarro de la ilusión de sus aficionados, que están viviendo un arranque de temporada sorprendente respecto a lo que se podía imaginar de una plantilla como la del combinado catalán.

Un dato interesante de cara a este duelo es que el Betis en Cornellá solo ha perdido uno de los últimos seis enfrentamientos contra los pericos, un rival que por tanto se le suele dar bastante bien en las visitas con Manuel Pellegrini.

El once inicial del Betis posa antes del partido contra el Ludogorets. / Borislav Troshev/ Efe

Dónde ver en directo el Espanyol - Betis por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. En el caso del conjunto local, quieren usar el factor campo para seguir invictos en su feudo. Mientras, los verdiblancos tienen el reto de ir a Barcelona a conseguir la primera victoria a domicilio en competición liguera. El Espanyol - Betis se podrá seguir por televisión a través de LaLiga TV Bar, DAZN (Ver en directo), DAZN LaLiga (M55 O113). Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del RCDE Stadium y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.