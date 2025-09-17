LaLiga denuncia cánticos contra Rafa Mir en el Sevilla-Elche

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos y cánticos ofensivos en la última jornada los dirigidos al jugador del Elche Rafa Mir en el campo del Sevilla en el escrito que LaLiga remite semanalmente al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia refleja que en tres momentos distintos del Sevilla-Elche un grupo de aficionados locales profirió insultos contra Rafa Mir, así como contra el árbitro en dos ocasiones.

El informe recoge que en el minuto 70, 72 y 79, con una duración de unos 15 segundos se cantó desde la grada de Gol Norte "Rafa Mir, hijo de puta", secundado por otros sectores del Estadio. La reacción del sevillismo ocurrió tras el gol que el delantero del conjunto ilicitano celebró de forma eufórica a pesar de su pasado como jugador sevillista, y que se volvió a repetir cuando el futbolista fue sustituido del terreno de juego.

El informe también se hizo eco de insultos contra el árbitro en el minuto 46 y 68 de partido y afirman que el club en cada uno de estos cánticos publicó el suiguiente mensaje en los videomarcadores: "El Sevilla FC rechaza y condena cualquier acto de violencia y en particular los insultos proferidos en este estadio. Anima y no insultes".

La competición también recogió insultos en los partidos entre Real Sociedad y Real Madrid, Espanyol y Mallorca y Osasuna Rayo Vallecano.