Rafa Mir fue protagonista indiscutible del encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Elche. El murciano anotó el 1-2 ante un Ramón Sánchez-Pizjuán que observó cómo el futbolista cedido por el combinado hispalense celebraba de forma exacerbada un tanto que, a la postre, terminó valiendo un punto para los ilicitanos. Al término del encuentro, la afición blanquirroja mostró en los micrófonos de Diario de Sevilla su indignación con el futbolista.