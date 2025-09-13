SUCESOS
Indignación en en el sevillismo tras la celebración de Rafa Mir: "Es un mercenario"

El delantero cedido por el Sevilla Fútbol Club puso el 1-2 en el electrónico con un tiro libre directo

La afición del Sevilla no perdona celebrar un empate contra el Elche: "Parece que hemos ganado la UEFA"

Las fotos del Sevilla - Elche / Antonio Pizarro

Rafa Mir fue protagonista indiscutible del encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Elche. El murciano anotó el 1-2 ante un Ramón Sánchez-Pizjuán que observó cómo el futbolista cedido por el combinado hispalense celebraba de forma exacerbada un tanto que, a la postre, terminó valiendo un punto para los ilicitanos. Al término del encuentro, la afición blanquirroja mostró en los micrófonos de Diario de Sevilla su indignación con el futbolista.

