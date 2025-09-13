La afición del Sevilla Fútbol Club no perdona celebrar el empate: “Parece que hemos ganando una UEFA"
El conjunto hispalense terminó firmando las tablas ante un correoso Elche
El atletismo es en Tokio, esto es fútbol
El Sevilla Fútbol Club no fue capaz de pasar del empate ante el Elche en un Ramón Sánchez-Pizjuán al que ya le parece increíble la incapacidad de los suyos para ganar un partido. Tras el tanto inicial de Isaac Romero, los ilicitanos le dieron la vuelta al marcador, siendo Peque en el 85 el único capaz de aportar algo de tranquilidad para firmar unas tablas que han terminado sabiendo a gloria al vestuario, pero no a la afición.