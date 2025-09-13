El Sevilla Fútbol Club no fue capaz de pasar del empate ante el Elche en un Ramón Sánchez-Pizjuán al que ya le parece increíble la incapacidad de los suyos para ganar un partido. Tras el tanto inicial de Isaac Romero, los ilicitanos le dieron la vuelta al marcador, siendo Peque en el 85 el único capaz de aportar algo de tranquilidad para firmar unas tablas que han terminado sabiendo a gloria al vestuario, pero no a la afición.