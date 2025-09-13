SUCESOS
La Policía buscó sin éxito a los menores infractores de Manuel Siurot

La afición del Sevilla Fútbol Club no perdona celebrar el empate: “Parece que hemos ganando una UEFA"

El conjunto hispalense terminó firmando las tablas ante un correoso Elche

El atletismo es en Tokio, esto es fútbol

La afición del Sevilla Fútbol Club no perdona celebrar el empate: “Parece que hemos ganando una UEFA"

El Sevilla Fútbol Club no fue capaz de pasar del empate ante el Elche en un Ramón Sánchez-Pizjuán al que ya le parece increíble la incapacidad de los suyos para ganar un partido. Tras el tanto inicial de Isaac Romero, los ilicitanos le dieron la vuelta al marcador, siendo Peque en el 85 el único capaz de aportar algo de tranquilidad para firmar unas tablas que han terminado sabiendo a gloria al vestuario, pero no a la afición.

También te puede interesar

Lo último

stats