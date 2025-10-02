Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Ludogorets

Álvaro Valles se anticipa fuera del área a Caio Vidal.

Pocos jugadores de los que reclaman más protagonismo en los partidos de Liga e reivindicaron ante el modesto Ludogorets búlgaro. Quedó muy nítido que en el Betis de la hora hay titulares titularísimos y otros que deberán seguir trabajando para hacer dudas a Manuel Pellegrini.

Álvaro Valles Incluso en un partido de nula exigencia mostró un ramalazo inquietante con ese error en el pase que por poco cuesta un gol.

Aitor Ruibal Su amarilla al cuarto de hora lo condicionó al defender al rápido Caio Vidal. Luego, apareció para el 0-2.

Natan Sin necesidad de brusquedades, esta vez no chirrió en el perfil derecho. Salvó ungol bajo palos.

Valentín Gómez Es valiente y hace lo que debe hacer un central, pero a veces le faltó pisar el freno.

Junior Un desastre defensivo que no fue a más por el nivel que tenía enfrente. Hasta en el 0-2 lo hizo mal.

Altimira Parece afectado por la fuerte competencia que le ha salido en su demarcación.

Marc Roca Enorme noticia para Pellegrini su vuelta. está muy fuerte y gana duelos por su sentido táctico pero también por su músculo. Sabe cuándo descolgarse.

Chimy Ávila Un jugador que juega en este Betis porque parece el dueño del balón. Sobra absolutamente.

Lo Celso Era una ocasión para mandar con su magisterio y lo hizo a su tiempo para que el equipo administrara luego los esfuerzos. Clase suprema en su golpeo en el gol.

Rodrigo Riquelme Sigue siendo muy inocente todo lo que intenta.

Bakambu Sin esa vivacidad de la pasada Conference para adelantarse a la jugada.

Ángel Ortiz Tampoco esta vez se dejó ganar el terreno.

Ricardo Rodríguez Tampoco es que mejorara mucho a Junior.

Abde Un tiro al palo y más amenazante que Riquelme.

Amrabat A soltar piernas.

Pablo Fornals Una llegada.