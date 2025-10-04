Sevilla-Barcelona: Un once definido... salvo en el eje de la zaga

En la búsqueda en la que anda Matías Almeyda para seguir cimentando el Sevilla de la reconstrucción, el eje de la zaga aún no tiene dueño. La lesión muscular de Nianzou, que no es esperado hasta después del parón, cercenó la posibilidad de que el central francés se erigiera con regularidad en el líder de la zaga. En Vallecas, después del aciago partido contra el Villarreal en el que se lesionó, fue el debutante Cardoso quien se ubicó en el centro de la zaga de tres. Azpilicueta es un fijo como central diestro mientras que Marcao y Kike Salas se han alternado en el perfil zurdo. ¿Quién actuará frente al Barcelona?

No es la única incógnita de un once que en estos momentos ofrece muchas posibilidades porque Matías Almeyda apenas tiene las bajas del susodicho Nianzou y de Alfon, además de Joan Jordán, quien ya podría entrar en su primera convocatoria una vez recuperado de su lesión de espalda. Hay más dudas y una principal atañe a si ante la indefinición de ese defensor que ejerza de eje en el dibujo de tres la zaga vuelva a la línea de cuatro con dos centrales y dos laterales, para ganar una pieza en la medular.

Almeyda no dio ninguna pista en su comparecencia de ayer previa al partido. Aunque sí reconoció que podría haber alguna modificación. “Buscamos puntos y vamos buscando comportamientos. Y los comportamientos los hemos cambiado con los rivales. Hemos modificado sistemas y vamos en busca de esa regularidad pero a la vez no podemos descuidar el resultado”, dijo. Y puede que la llegada del potente líder de la Liga lo invite a esa modificación.

En el último partido en casa, frente al Villarreal, el Sevilla formó su línea defensiva de tres con Azpilicueta, Castrín y Kike Salas, para que Juanlu y Suazo ocuparan los carriles. Ocurrió que se puso en evidencia una de las fallas habituales de este dibujo si no se coordinan bien los espacios entre centrales y carrileros. Ahí hizo el Villarreal daño buscando las espaldas de Juanlu y Suazo, pero Almeyda lo corrigió, cerrando la sangría, desplazando a Azpilicueta al lateral y subiendo a Juanlu de extremo. Es decir, cambiando a línea de cuatro. Luego entró Nianzou por Castrín, vino la lesión con los cambios hechos y se le derrumbó el castillo.

En Vallecas repitieron como defensas titulares solamente Azpilicueta y Suazo. Carmona, el debutante Cardoso y Marcao completaron la zaga de cinco. Y el Sevilla edifició su triunfo sobre la solidez defensiva... y la seguridad que ofreció Vlachodimos. Frente al Barcelona –que llega con bajas arriba como las de Lamine Yamal y Raphinha además de Fermín, Gavi, Ter Stegen y Joan García– es una incógnita no sólo por qué dibujo optará Almeyda, sino quiénes serán los elegidos. Son seguros en el once Mendy y Agoumé. Por delante Rubén Vargas e Isaac parecen tener sitio fijo y Alexis ofrece más dudas. No tantas como la zaga...