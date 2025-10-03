Lamine Yamal recae en su lesión de pubis: baja en Sevilla

El delantero del Barcelona Lamine Yamal estará entre dos y tres semanas de baja después de recaer de la lesión en el pubis que le impidió jugar durante el mes de septiembre, según anunció este viernes el club azulgrana. Así pues, no jugará contra el Sevilla este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, encuentro para el que también es improbable la reaparición de Raphinha y de Fermín, aunque éste se ha ejercitado con el grupo este viernes.

Respecto a Lamine Yamnal, regresó lesionado del último parón con la selección española y se perdió cuatro partidos antes de reaparecer en la última media hora del encuentro que el conjunto catalán ganó el pasado domingo ante la Real Sociedad en LaLiga EA Sports (1-3).

Lamine Yamal también completó el pasado miércoles los 90 minutos del partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones que el Barcelona perdió ante el PSG (1-2) y volvió a sentir molestias en el pubis después del encuentro.

Tras esta recaída, se perderá el duelo de este domingo en la competición doméstica en el campo del Sevilla y los compromisos del próximo parón de selecciones con el combinado que dirige Luis de la Fuente, quien tuvo un pequeño rifirrafe con la prensa al anunciar la lista de la selección.

Las explicaciones de De la Fuente

El seleccionador nacional defendió que no hubo ninguna imprudencia con Lamine Yamal en los dos últimos partidos de España, tras los que tuvo que parar con el Barcelona por lesión, y afirmó que el "riesgo fue cero" aunque "jugar con molestias es normal".

"Siempre cuento la verdad y quien ha jugado al fútbol sabe que jugar con molestias es normal. No había ninguna molestia y al terminar el partido tuvo otro tipo de molestias. Yo en 18 años de futbolista no he jugado nunca sin molestias. No pasó nada, no tenía molestias y se ha explicado. Después del partido las tuvo pero sin más", aseguró en rueda de prensa.

Aclaró De la Fuente que no forzó a Lamine Yamal para jugar ante Turquía y que no tenía ninguna lesión después del primer partido ante Bulgaria. "Lo reitero, el riesgo aquí es cero, el que hay que asumir para jugar un deporte y como en su club. El que viene es porque está sano para jugar y si se vuelven a casa es porque hemos valorado que no deben estar aquí porque era un riesgo que pudiesen jugar".

Al ser el partido de este domingo en Nervión justo antes del parón de selecciones, lo más probable es que Hansi Flick no fuerce tampoco ni a Raphinha ni a Fermín. Los siguientes partidos del Barcelona serán el sábado 18 de octubre contra el Girona en LaLiga, el martes 21 frente al Olympiacos en la Liga de Campeones y el domingo 26 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.