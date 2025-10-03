La primera convocatoria de Akor Adams con Nigeria frunce el ceño de Almeyda

El Sevilla ha recibido este viernes nuevas convocatorias de internacionales. Está la de un clásico como Gudelj con Serbia. Lo habitual. La sorpresa ha llegado con Akor Adams. El delantero nigeriano se estrena en una convocatoria de la selección absoluta de Nigeria. Anteriormente sólo había jugado dos partidos en el Mundial sub 20 en 2019. En agosto ya fue preseleccionado.

El seleccionador Eric Chelle ha premiado el rendimiento de Akor Adams en el Sevilla. Un rendimiento aún embrionario puesto que ha estado lesionado en algunos partidos y fue en Vallecas el pasado domingo cuando marcó su primer gol como sevillista.

Se trata de una buena notica que puede dar confianza al futbolista. Pero Matías Almeyda ya teme lo que se barruntaba cuando entró en las quinielas de ir con las Águilas Verdes el delantero sevillista: la amenaza de la Copa Africana de Naciones que se disputa entre el 21 de diciembre y el 18 de enero con Nigeria clasificada.

El entrenador era preguntado en su rueda de prensa previa al Sevilla-Barcelona sobre el momento de Akor Adams. “Yo he hablado con él lo que pienso que puede mejorar. Tiene un gran potencial. Arrancó la temporada muy bien y después sufrió una lesión que lo dejó algunos partidos afuera e Isaac levantó su nivel y como dije hace un par de días atrás está en la lucha por un puesto a la par de Isaac. El otro día pudo marcar y todo goleador necesita esa confianza. Nos pone contentos que haya marcado y tenerlo a disposición y saber que podemos contar con él de esa manera".

Y también habló de la (in)oportuna internacionalidad de Akor Adams. "Me pone contento que lo llamen a la selección por un lado y por el otro lado pienso en enero… Se lo van a llevar un mes (la Copa de África entre diciembre y enero). Entonces no me pone contento que lo lleven. Me pone contento por él pero no me pone contento por lo otro. Pero vamos recuperando a jugadores que es lo importante”.

Nigeria se va a medir a Lesotho y a Benin en sendos partidos oficiales de la clasificación al Mundial del próximo año. El primero de los dos encuentros es fuera el 10 de octubre y el segundo, en Nigeria, el 14 de octubre. Cuatro días antes del Sevilla-Mallorca previsto para el 18 de octubre.