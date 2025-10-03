Almeyda superpone lo grupal a Lamine Yamal o Pedri: "El fútbol es once contra once, es difícil pero no imposible"

Recibe el Sevilla al fuerte líder de la Liga. Llega este domingo al Ramón Sánchez-Pizjuán un Barcelona que el miércoles encajó frente al PSG la primera derrota de la campaña. Pero eso no menoscaba su potencial ante un equipo que en contrasta aún no ha ganado en casa. “Es un hermoso partido para jugar. Un hermoso partido para dirigir. Un hermoso partido para ver. Y estamos focalizados en tratar de hacerlo bien”, dijo Matías Almeyda valorando el encuentro a dos días de su disputa.

El triunfo en Vallecas anima a un Sevilla esperanzado pese a las circunstancias que rodean a la visita del Barcelona. Aunque no le quiso dar un contexto distinto. “Como todas las semanas, con ilusión y con ganas. Siempre es mejor corregir después de los triunfos y ahora tenemos la mente puesta en el partido con el Barcelona. Es un rival muy difícil. Con muchas ganas. Los jugadores han entrenado en una buena semana. Nos queda un entrenamiento más y ya veremos”.

¿Tiene algo que perder el Sevilla ante el Barcelona? Almeyda lo tiene clarísimo: “Tres puntos y no queremos perder tres puntos. Respetamos a todos los rivales y sabemos a qué rival nos vamos a enfrentar y todo lo bueno que tiene. Estamos preparando el partido para lucharlo con nuestras armas. Tenemos un equipo, tenemos buenos jugadores, tenemos ganas y tenemos una afición detrás, que es bastante. Estamos ilusionados y ojalá que nos salga bien”.

Un inconveniente emocional es el trasfondo de la carga que arrastra el Sevilla como local. Sólo ha ganado un partido en Nervión en todo 2025... “Difícilmente hablaré para quedar bien. Trato de ser congruente entre lo que hablo y lo que hago. Hay realidades diferentes entre nosotros y el Barcelona y ustedes las pueden enmarcar. Ahora, el fútbol es once contra once".

El hecho de que Nervión sea todo lo contrario a un fortín salió a la palestra. "Nosotros no hemos ganado todavía en casa, viene el Barcelona y es difícil, ahora, no imposible. Intentaremos hacer lo que intentamos siempre para tratar de conseguir lo que todavía no hemos conseguido. Sea Barcelona o sea quien sea. Siempre con los recaudos que tiene cada rival. Y más este rival que está preparado para pelear la Champions además de para el torneo local", dijo el técnico argentino.

“Trataremos de ser fuertes, de dar batalla, con nuestras armas, con nuestros jugadores, con la capacidad que tienen los nuestros y peleando once contra once”, añadió de forma insistente.

La potencial diferencial de Lamine Yamal

Era imposible que se le pregntase a Almeyda por el estelar Lamine Yamal. “Si me detuviese sólo en un jugador sería un grave error como entrenador. El Barcelona no tiene sólo uno, tiene 20 jugadores buenos. Y por eso compite como compite y ha ganado lo que ha ganado en su historia. Detenerse sólo en uno sería un error. Hay un funcionamiento más allá de las cualidades técnicas de cada futbolista, hay un funcionamiento de equipo que nosotros tenemos que cortar, que estudiar, que sacar ventaja… Pero no focalizados sólo en un jugador”.

No sólo Yamal y Pedri. Se le insistía a Almeyda por los dos "jugadores más diferenciales". “Si fuese jugador actual y todo el mundo me nombrara sólo dos jugadores de un equipo, como jugador de ese equipo estaría totalmente incómodo porque esos dos jugadores no juegan solos. Tienen un entrenador, tienen centrales, laterales, un portero… Entonces hay un equipo detrás más allá de estas cualidades de estos jugadores que asombran a muchos. Pero en detalles hay otros que asombran en pequeños detalles y no son nombrados".

"No miro a dos o tres jugadores. El Rayo también tiene a dos o tres jugadores que marcan diferencias. Es fútbol. Creo como entrenador en los sistemas de juego”, reiteró Almeyda.

¿Cómo ganar al Barcelona? “Nos cuesta ganar por el momento dos ganar partidos seguidos. Hemos jugando algunos resultados buenos con partidos que hemos jugado mejor que otros. Buscamos puntos y vamos buscando comportamientos. Y los comportamientos los hemos cambiado con los rivales. Hemos modificado sistemas y vamos en busca de esa regularidad pero a la vez no podemos descuidar el resultado. Y cuando el resultado llega por ahí no jugamos como nos gustaba… Vamos en esa búsqueda y eso es tiempo”.

La constante búsqueda del Sevilla

Otra de las cuestiones era el momento del proceso en el que se encuentra el Sevilla de Almeyda. “Vamos en un camino de una búsqueda interna. Lo hablamos de puerta para dentro: dónde queremos llegar. No nos puede modificar un resultado ni un adversario. Muchas veces cuando te enfrentas con estos rivales vemos dónde estás parado. Pero hablar antes no es beneficioso. Dejemos que venga el partido y hagamos un análisis pos partido. No hay seguridad previa para ningún partido”.

El papel de una afición inteligente. La afición ha reconocido ese proceso de crecimiento y de búsqueda. “La afición siempre está igual. La afición del Sevilla es muy fuerte. En este partido seguramente lo va a ser nuevamente. Y nosotros esperemos estar a la altura para devolverle ese aliento permanente que han tenido sobre todo en el último partido de visitante y el último partido de local. El hincha paga una entrada porque quiere ver a su equipo luchar y entregar lo que tiene. Y también quiere resultados. Pero la afición es inteligente y sabe los rivales a los que nos vamos a enfrentar. Como aficionado siempre quiero a un equipo que lo dé todo, porque el darlo todo a la larga te va a llevar a que el resultado final sea bueno. Ojalá sea en este caso. Sería muy bueno para nosotros”.

Akor, Januzaj y Monchi: nombres propios

Se le preguntaba a Almeyda por dos nombres propios en concreto en el Sevilla. Aunque el técnico insistió en su visión colectiva del fútbol. Y también por los elogios de Monchi...

La flamante internacionalidad de Akor Adams. “Yo he hablado con él lo que pienso que puede mejorar. Tiene un gran potencial. Arrancó la temporada muy bien y después sufrió una lesión que lo dejó algunos partidos afuera e Isaac levantó su nivel y como dije hace un par de días atrás está en la lucha por un puesto a la par de Isaac. El otro día pudo marcar y todo goleador necesita esa confianza. Nos pone contentos que haya marcado y tenerlo a disposición y saber que podemos contar con él de esa manera".

La (in)oportuna internacionalidad de Akor Adams. Me pone contento que lo llamen a la selección por un lado y por el otro lado pienso en enero… Se lo van a llevar un mes (la Copa de África entre diciembre y enero). Entonces no me pone contento que lo lleven. Me pone contento por él pero no me pone contento por lo otro. Pero vamos recuperando a jugadores que es lo importante”.

Januzaj. “Sufrió un pequeño movimiento en uno de sus tobillos y ya está prácticamente a disposición. Emocionalmente está muy bien, con mucha confianza. Me gusta cuando los jugadores quieren estar. Le doy un valor especial. Mañana viernes definiremos todas estas situaciones”.

Los elogios de Monchi. “Desde que llegué a Sevilla he tenido muchas llamadas de ex compañeros y es la parte del fútbol que más me gusta. Muchos recuerdos. Hemos jugado juntos, hemos sufrido juntos, hemos disfrutado juntos… Han pasado 30 años. Yo tengo un poco de más pelo que Monchi -dijo socarrón-, pero ha hecho una carrera impresionante y le agradezco y estamos en cualquier momento ver la posibilidad de vernos juntos a ese grupo después de tanto tiempo. He visto a algunos de ellos y me ha puesto muy feliz. El fútbol deja eso. Deja amistades, deja recuerdos, momentos… Tengo los mejores recuerdos de cada uno de ellos. Siempre es un placer poder verlos nuevamente”.