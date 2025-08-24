Akor Adams, en la prelista de Nigeria: brota el peligro de la Copa de África

Antonio Cordón tiene la idea de reforzar varias posiciones y una de ellas es la del delantero. Pero de momento el único que cuenta para el rol de 9 es Akor Adams. Y resulta que el nigeriano ha sido incluido en la prelista del seleccionador Éric Sékou Chelle. Quienes no irán seguro a los partidos contra Ruanda y Sudráfrica en el parón de septiembre son Ejuke e Iheanacho.

Akor Adams ya fue preseleccionado durante la pasada Liga en un momento en que salía de lesión, pero finalmente no estuvo en la lista definitiva. De hecho, a diferencia de sus compañeros de equipo, nunca ha jugado un partido con Nigeria. Pero esta temporada hay Copa de África, entre el 21 de diciembre y el 18 de enero. Y como siga siendo titular en el Sevilla podría ir al torneo invernal.

Akor Adams fue inscrito justo antes del primer partido de Liga del Sevilla, para que actuase como referencia ofensiva en San Mamés. Para ello tuvieron que poner dinero José María del Nido Carrasco y el consejero Jordi Marín. Almeyda no tiene otro futbolista para ese rol, dado que Isaac parece con la confianza perdida y el nigeriano, por ahora, es titularísimo. De ahí el esfuerzo del presidente sevillista apoyándose en su consejero más afín.

Es el único inscrito hasta ahora por el Sevilla de los que no constaban ya en la plantilla dentro del límite salarial adscrito por LaLiga al club de Nervión. Porque Januzaj ya constaba dentro de ese límite y el gesto de rebajar su ficha, y la confianza de Almeyda en recuperarlo, instó al club a darle de alta en la plantilla. De hecho el Sevilla trabaja para que esa rebaja de sus emolumentos, muy sustancial, conste en el actual límite salarial. Pero LaLiga tiene su propia lógica y no suele permitir esto para evitar fraudes (como rebajar fichas y pagar en derechos de imagen u otros conceptos el resto).

Que Akor Adams sea la referencia hasta ese punto, mientras no lleguen más refuerzos, le dará la continuidad como para que se produzca su esperado debut con Nigeria, que en esta ocasión no ha llamado ni a Iheanacho ni a Ejuke. Es especular todavía mucho, pues se trata de una preconvocatoria de 31 jugadores y la competencia en la delantera de las Águilas Verdes es grande. Pero el riesgo de que en los partidos antes y después de Navidad el Sevilla pierda a Akor Adams está ahí latente.