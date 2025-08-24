José Ángel Carmona, pararrayos de la frustración sevillista

El sevillismo necesita cabezas de turco, permítase la expresión hasta que la cultura de la hipersensibilidad arrase con ese viejo enunciado castellano. Hastiado de pedir a José María del Nido Carrasco que abandone el timón del barco en vano, el hincha frustrado por la deriva deportiva, económica e institucional del club necesita nuevas figuras a las que colgarles el sambenito del culpable. Y llevarlos al cadalso tras juicio sumarísimo. El juicio de las espurias redes sociales mismamente... En éstas, salvo templadas llamadas a la calma, el pulgar ha caído hacia abajo con José Ángel Carmona, una vez que Rafa Mir, otro favorito del hincha para ponerle el capirote del sentenciado, incluso ya marca goles en el Elche. Quizá alguno cambie ahora de opinión...

Por lo que sea, Carmona, un chaval criado en las, dicen, fértiles ubres de la carretera de Utrera, un joven que ya aceptó dos cesiones en Elche y Getafe, no quiere ir a Nottingham, cuyo mítico bosque anuncia la húmeda oscuridad del invierno británico. Igual que Juanlu no quiso ir a Wolverhampton, cuya toponimia indica hasta la presencia de lúgubres lobos. Y, por las barbaridades que se leen en las redes, parece que esa negativa es la que va a llevar a la ruina a un club que trata de salir del agujero negro vendiendo a sus canteranos aunque luego (casi) todos se den golpes de pecho con la cantera.

Matías Almeyda fue preguntado sobre si cree que esas diatribas digitales contra Carmona se manifestarán en el estadio durante el partido. “Yo creo que no. Creo que si un futbolista desea quedarse en el lugar que ama el mensaje es al revés. Pero es difícil conformar a todo el mundo y necesitamos estar juntos y tener esa energía para que nuestros futbolistas den el máximo. Creo que no va a pasar eso. Estamos en una situación en la que debemos tirar todos para el mismo lado”.

El argentino se toma todo esto con naturalidad. “Es un nuevo proyecto, un nuevo ciclo, en el que no tenemos excusas, y que buscamos que cada uno de nuestros futbolistas puedan rendir el máximo. Queremos ver a nuestro público identificándose con la entrega de cada uno de ellos y me enfoco en eso, en tratar de que ellos estén tranquilos y de que den todo lo que tienen”. ¿Y Juanlu? “Yo trato minimizar y no pienso mucho en el tema. Creo en las cosas concretas y mientras no sea concreto son futbolistas del Sevilla. Tratamos de darles confianza y de corregir cosas. Y no mucho más”. La naturalidad y la lógica. Cosas que hace ya tiempo que faltan en un Sevilla que ahora trata de recuperarlas pese a la mohína de su alhacena.