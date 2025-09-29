Vlachodimos, una oportuna resurrección tras casi dos años en blanco

Después de casi dos años en blanco Odysseas Vlachodimos vuelve a sentirse futbolista. Futbolista importante además porque en su tercera titularidad contribuyó de forma decisiva al tercer triunfo del Sevilla. Su parada en el 94’ a bocajarro fue clave.

El meta de Stuttgart (26-04-1994) llegó este verano cedido por el Newcastle. La situación del Sevilla y el elevadísimo precio que pagó el club de las Urracas al Nottingham Forest en el verano de 2024 -casi 24 millones de euros- impedían incluir la opción de compra. Y puede que Antonio Cordón tenga que buscar alguna fórmula el próximo verano porque el portero grecoalemán parece haber caído de pie en Nervión pese al muchísimo tiempo que llevaba sin competir.

De hecho, la temporada pasada apenas jugó medio tiempo en la Copa de la Liga con el Newcastle. Hay que irse hasta el 1 de octubre de 2024. Hace casi un año.

En este periodo apenas había actuado en los seis partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones B con Grecia, el otoño pasado. Pero ya en 2025 perdió la titularidad incluso con su selección, en la que ha actuado 48 veces desde que decidió decantarse por Grecia en lugar de Alemania ya con la absoluta.

Pero es que en la temporada anterior, la 22-23 en la que aterrizó en Inglaterra de la mano del Nottingham Forest tras su gran rendimiento en el Benfica, sólo había jugado siete partidos oficiales de club. Sin embargo, el periodo de inactividad parece no haberle afectado.

Almeyda decidió en la rotación frente al Alavés que ya era el momento de realizar el relevo en la portería ante las dudas que seguía dejando Nyland. En Mendizorroza el Sevilla funcionó muy bien como bloque y se dejó llegar muy poco. Pero Vlachodimos estuvo siempre atento y seguro en disparos de media distancia. Y con determinación en los tensos minutos finales y los balones colgados para amarrar el triunfo.

Su actuación subió de nivel con el Villarreal en un partido en el que sí sufrió más llegadas y tuvo dos paradas espectaculares: una a Oluwaseyi con el pie (12’) y otra estirando arriba la mano ante Nicolas Pépé (76’). No sirvió para nada. En Vallecas, sí. Sostuvo al equipo, como en el paradón ante Pathé Cyss en el 49. Y luego llegó la acción decisiva ante Camello. Fue casi como otro gol que se sumó al triunfal de Akor Adams.