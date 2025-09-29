Cuando el seguimiento entra en conflicto con la zona

El partido de más eficiencia en ataque (una sola llegada y un gol) fue precisamente en el que el Sevilla estuvo más expuesto. Vlachodimos, no obstante, mantuvo al equipo vivo y la calidad arriba castigó el único desliz del Rayo en defensa, lo que no debe esconder los problemas que el particular modelo futbolístico que el argentino quiere implantar puede causar hasta lograr que esté totalmente asimilado.

Hay dos situaciones que debe cuidar el Sevilla jugando de la forma que lo está haciendo actualmente y que el Rayo supo atacar. Una, que la defensa de tres tiene un foco claramente atacable: los balones de dentro hacia fuera entre central y carrilero. Las dudas entre quién debe salir a ellos generan incertidumbre. Y eso no es sólo para el Sevilla, sino que es un hándicap de manual en los equipos que se estructuran en defensa de tres.

Otro tema es la fe al modelo de Bielsa, algo así como una religión en Sudamérica. El seguimiento individual, el tener siempre un jugador muy cerca del receptor cuando se está en fase defensiva da muchas opciones de robo, pero muy a menudo entra en conflicto con lo zonal y ahí hay un riesgo. Íñigo Pérez también lo practica en su Rayo y de ahí que se viera un partido de duelos individuales, soporífero por momentos, en especial en el primer tiempo.

Defensa

Salir o quedarse. Seguir al delantero hasta el centro del campo cuando éste se retrasa para buscar el balón o esperar a que lo coja un compañero, y si hay seguimiento hasta dónde... El modelo del Sevilla no practica la marca individual, pero sí el seguimiento y eso desbarata el orden zonal y produce ciertos desbarajustes si no está claro el criterio de relevos (a los futbolistas se les puede ver señalando rivales, hablándose en el campo...).

Eso lo aprovechó por momentos el Rayo, facilitó que el rival llevara balones a las bandas en esos espacios muertos en los intervalos central-carrilero y que sacara centros al área. Es verdad que en la segunda mitad el Sevilla adelantó su primera línea de presión y comenzó a robar más arriba. Antes, literalmente, le fue imposible y eso es algo que Almeyda y sus técnicos tendrán que corregir, pues los rivales cada vez más darán con la tecla para neutralizar la fuerza del modelo.

Ataque

Por el mal desarrollo en general –o no del modo en que Almeyda lo quiere– del sistema defensivo vino el bajo rendimiento ofensivo y la disminución de opciones. Este Sevilla está basado en la agresividad, el duelo y el robo para la salida rápida y por ahí todo se caía. Isaac no era capaz de encontrar su espacio y ni Alexis ni Vargas podían cambiar el ritmo del partido. Después la salida no era limpia y como el Rayo planteaba un partido con las mismas armas, el balón le duraba muy poco.

Sólo al final, cuando el Rayo se soltó en busca del gol, aparecieron espacios. La jugada del gol es el mejor ejemplo. Apenas 3-4 toques:claves la apertura de Alexis y la transición de Carmona y certero el que estaba ahí: Akor Adams.

Virtudes

La fe y el grupo. Y no es poco.

Talón de Aquiles

Almeyda debe ir buscando ampliar registros. Ayer le copiaron el truco y lo mejoraron.