Cuando el seguimiento entra en conflicto con la zona
Las dudas entre salir o quedarse en el modelo de Almeyda abren espacios atrás el día de más eficiencia en ataque
Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Rayo Vallecano
El partido de más eficiencia en ataque (una sola llegada y un gol) fue precisamente en el que el Sevilla estuvo más expuesto. Vlachodimos, no obstante, mantuvo al equipo vivo y la calidad arriba castigó el único desliz del Rayo en defensa, lo que no debe esconder los problemas que el particular modelo futbolístico que el argentino quiere implantar puede causar hasta lograr que esté totalmente asimilado.
Hay dos situaciones que debe cuidar el Sevilla jugando de la forma que lo está haciendo actualmente y que el Rayo supo atacar. Una, que la defensa de tres tiene un foco claramente atacable: los balones de dentro hacia fuera entre central y carrilero. Las dudas entre quién debe salir a ellos generan incertidumbre. Y eso no es sólo para el Sevilla, sino que es un hándicap de manual en los equipos que se estructuran en defensa de tres.
Otro tema es la fe al modelo de Bielsa, algo así como una religión en Sudamérica. El seguimiento individual, el tener siempre un jugador muy cerca del receptor cuando se está en fase defensiva da muchas opciones de robo, pero muy a menudo entra en conflicto con lo zonal y ahí hay un riesgo. Íñigo Pérez también lo practica en su Rayo y de ahí que se viera un partido de duelos individuales, soporífero por momentos, en especial en el primer tiempo.
Defensa
Salir o quedarse. Seguir al delantero hasta el centro del campo cuando éste se retrasa para buscar el balón o esperar a que lo coja un compañero, y si hay seguimiento hasta dónde... El modelo del Sevilla no practica la marca individual, pero sí el seguimiento y eso desbarata el orden zonal y produce ciertos desbarajustes si no está claro el criterio de relevos (a los futbolistas se les puede ver señalando rivales, hablándose en el campo...).
Eso lo aprovechó por momentos el Rayo, facilitó que el rival llevara balones a las bandas en esos espacios muertos en los intervalos central-carrilero y que sacara centros al área. Es verdad que en la segunda mitad el Sevilla adelantó su primera línea de presión y comenzó a robar más arriba. Antes, literalmente, le fue imposible y eso es algo que Almeyda y sus técnicos tendrán que corregir, pues los rivales cada vez más darán con la tecla para neutralizar la fuerza del modelo.
Ataque
Por el mal desarrollo en general –o no del modo en que Almeyda lo quiere– del sistema defensivo vino el bajo rendimiento ofensivo y la disminución de opciones. Este Sevilla está basado en la agresividad, el duelo y el robo para la salida rápida y por ahí todo se caía. Isaac no era capaz de encontrar su espacio y ni Alexis ni Vargas podían cambiar el ritmo del partido. Después la salida no era limpia y como el Rayo planteaba un partido con las mismas armas, el balón le duraba muy poco.
Sólo al final, cuando el Rayo se soltó en busca del gol, aparecieron espacios. La jugada del gol es el mejor ejemplo. Apenas 3-4 toques:claves la apertura de Alexis y la transición de Carmona y certero el que estaba ahí: Akor Adams.
Virtudes
La fe y el grupo. Y no es poco.
Talón de Aquiles
Almeyda debe ir buscando ampliar registros. Ayer le copiaron el truco y lo mejoraron.
Uno por uno
Vlachodimos Otra actuación muy contundente que lo asienta en la titularidad. Mantuvo al equipo en el partido con paradas difíciles ante remates a bocajarro como los de Ciss y Camello o lejanos como el de Ratiu.
Azpilicueta Le da empaque a la defensa y está tratando de asimilar el difícil juego de ir a salir o quedarse en el seguimiento a los pares.
Fábio Cardoso Deberá cuidar su contundencia a juego abierto, pero estuvo serio y atento en su debut.
Marcao Sin errores groseros esta vez. El jugar arropado por todo el bloque evita que se salga y se exponga.
Carmona Muy en su modelo. Sobreexcitado a veces e impulsivo en las disputas y muy suelto arriba. Otro pase de gol que vale un triunfo, como en Mendizorroza.
Batista Mendy Brilló menos que en Vitoria, pero al final se nota. Da dinamismo a una zona en la que sin él falta energía.
Agoumé Es un complemento perfecto para un pivote como el francés. Parece que no está, pero ahí anda. La entrega bien y es duro en los duelos. Aunque a veces lo superaron.
Suazo Cumple siempre. Mete y está. Unas veces aparece mucho arriba y otras, como ayer, lo hace menos.
Alexis Sánchez Menos vistoso pero clave en la jugada del gol con una apertura precisa a la primera a Carmona.
Vargas El campo, el rival, la situación... no le ayudaron para que apareciera en ataque.
Isaac No era fácil. Había pocos metros...
Januzaj El detalle de trabajar en defensa hasta el final...
Akor Adams Se sacó una espina. Bajó el balón del 0-1 y lo metió.
Sow Ayudó. Siempre da un 6.
Ramón Martínez Debut para crecer.
Peque Muy pocos minutos.
También te puede interesar