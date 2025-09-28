Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Rayo Vallecano

El Sevilla sumó en Vallecas su tercera victoria, todas ellas fuera de casa, probablemente en el duelo que menos hizo para superar a su rival, pero tuvo fe y creyó hasta el final. Pero sobre todo, se apoyó en la fuerza del grupo para seguir creciendo. Eso sí, con toques de individualidades como la actuación soberbia de Vlachodimos, decisivo al sostener al equipo en el partido, Alexis Sánchez, José Ángel Carmona y, claro, Akor Adams, sin el que nada hubiera sido posible.

Vlachodimos Otra actuación muy contundente que lo asienta en la titularidad. Mantuvo al equipo en el partido con paradas difíciles ante remates a bocajarro como los de Ciss, Camello o lejanos como la de Ratiu.

Azpilicueta Le da empaque a la defensa y está entendiendo muy bien el difícil juego de ir a salir o quedarse en el seguimiento a los pares.

Fábio Cardoso Deberá cuidar su contundencia a juego abierto, pero estuvo serio y muy atento en su debut.

Marcao Sin errores groseros esta vez. El jugar arropado de todo el bloque evita que se salga y se exponga.

Carmona Muy en su modelo. Sobreexcitado a veces e impulsivo en las disputas y muy suelto arriba. Otro pase de gol que vale un triunfo, como en Mendizorroza.

Batista Mendy Brilló menos que en Vitoria, pero al final se nota. Da dimamismo a una zona en la que sin él falta energía.

Agoumé Es un complemento perfecto para un pivote como el francés. Parece que no está, pero ahí anda. La entrega bien y es duro en los duelos. Aunque a veces lo superaron.

Suazo Cumple siempre. Mete y está. Unas veces aparece mucho arriba y otras, como ayer, lo hace menos.

Alexis Sánchez Menos vistoso pero clave en la jugada del gol con una apertura precisa a la primera a Carmona.

Rubén Vargas tapa un centro de Ratiu, / Sergio Pérez / EFE

Vargas El campo, el rival, la situación... no le ayudó para que apareciera como otros días.

Isaac No era fácil. Había pocos metros...

Januzaj El detalle de trabajar en defensa hasta el final...

Akor Adams Con el Villarreal no tenía físico... Se sacó una espina.

Sow Ayudó. Siempre da un 6.

Ramón Martínez Debut para crecer.

Peque Muy pocos minutos.