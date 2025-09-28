Rayo Vallecano-Sevilla, en directo el partido de Liga: Once titular con debut de Cardoso

El Rayo Vallecano y el Sevilla disputan desde las 14:00 su encuentro correspondiente a la séptima jornada del Campeonato de Primera División de Liga. El árbitro encargado de dirigir el encuentro es el extremeño Gil Manzano mientras que el asturiano González Fuertes estará en el VAR. El partido llega envuelto en la polémica gestión de LaLiga y Martín Presa sobre las entradas visitantes.

Con ese cóctel arbitral de difícil digestión juega el Sevilla a la intempestiva hora del almuerzo un partido en el que desea restañar la profunda herida que dejó la derrota frente al Villarreal. Hasta el propio Almeyda reconoció que pudo ser un error su gestión de la rotación masiva y los cambios durante el encuentro. Los problemas físicos de Januzaj y la lesión de Nianzou cortocircuitaron el intento de remontada.

El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez tampoco ha ganado esta Liga en Vallecas. Empató contra el Barcelona -polémica arbitral mediante- y Celta de Vigo. La única victoria en casa fue en la ronda previa de la Liga Conferencia frente al Neman Grodno bielorruso. Y llega al partido cuatro días después de su derrota in extremis frente al Atlético de Madrid.

Para este partido, Iñigo Pérez sigue contando con las bajas del central Luiz Felipe y del delantero Randy Nteka. Jorge de Frutos arrastra molestias y es duda.

El Sevilla tiene una nueva baja: Kike Salas no viajó a Madrid ya que han ido a más las molestias que ya arrastraba en el recto abdominal. Se une por tanto a las bajas de Nianzou, Alfon y Joan Jordán.