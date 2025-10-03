El agente de Isco, sobre la renovación con el Betis: "Por él, renovaría hasta los 52 años"
"No sé cuándo se producirá, está ahí, ni para arriba ni para abajo", dice Pedro Bravo sobre el estado de las negociaciones
El Betis e Isco andan tratanado la renovación de su contrato. Con dos temporadas aún por delante, el costasoleño apunta a ampliar su vinculación por una campaña más, hasta 2028, y a ello se ha referido su agente, Pedro Bravo, en El Chiringuito.
Preguntado por el estado de las negociaciones, el representante de Isco señaló lo siguiente: "No sé cuándo se producirá, cuando se produzca... Está ahí, ni para arriba ni para abajo". Con cierto tono misterioroso, pero con todo encarrilado, sí dijo Pedro Bravo que si por Isco fuera "renovaría hasta los 52 años".
Además, sobre el estado en el que se encuentra Isco de la lesión que sufrió en el amistoso ante el Málaga en pretemporada, indicó Pedro Bravo que "la recuperacion va bien. La están haciendo con mucha cautela y despacio. No quieren forzar. Hay tiempo. Y ahora no se debe forzar".
En este sentido, Isco continúa con su recuperación teniendo buenas sensaciones dentro de la cautela con la que hablaba su agente, a la espera de ver si en noviembre puede ya regresar a los terrenos de juego.
También te puede interesar
Lo último