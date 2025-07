Pau López, regreso al futuro seis años después de salir del Betis

Pau López volverá a defender la portería seis años después de su marcha. Regresa el guardameta catalán a una entidad"en crecimiento" en el que fue feliz con ganas de "disfrutar" como hizo hace ya algún tiempo. Se fue con una hija y vuelve con tres para enseñarles "los valores de un club" con los que se identifica. Es "consciente de que cada vez es más caro jugar en este Betis", pero a sus 30 años, "una edad magnífica", según Ángel Haro, llega dispuesto de nuevo a darlo todo tras "la temporada más irregular" de su carrera, porque "todo el mundo quiere volver al Betis".

El presidente verdiblanco indicó en su escueta alocución que el catalán "se marchó a la Roma tras dejar un gran rendimiento deportivo y, por qué no decirlo, económico", mientras que el secretario técnico heliopolitano, Álvaro Ladrón de Guevara, señaló que es un portero "seguro en el juego aéreo y fiable con los pies para, con su experiencia, completar una posición que dará alegrías esta campaña".

Pau López se mostró emocionado y agradecido en su regreso, porque su anterior etapa se le quedó "corta". "Las cosas son diferentes y se nota el crecimiento del club. Aún recuerdo la llamada del Betis con mi mujer, que se echó a llorar cuando supimos que volvíamos", dijo el cancerbero, que ni se pensó dos vece lo de regresar porque quería enseñarle a sus hijos la ciudad y el club, que tiene valores que lo representan. "Viví todo lo que tenía que vivir en mi carrera deportiva y ahora estoy feliz por este paso y disfrutar de un campo de fútbol de verdad", indicó el protagonista, que añadió: "Cada vez está más caro jugar y estar en este Betis. El nivel es mayor y estoy para trabajar y dar lo mejor de mí. Confío en mí y quiero aprovechar cada segundo de esta oportunidad, porque la anterior etapa se me quedó corta. Hay grandes aspiraciones y habrá muchos partidos para todos y será el entrenador el que decida", aseguró.

Han pasado seis años y Pau López nota ese crecimiento "a nivel de instalaciones, del personal cada vez mejor preparadao..., y se nota el avance del club dando lo mejor a los jugadores a todos los niveles". "Se palpa ese crecimiento institucional, que va en sintonía con el deportivo. Todo el mundo quiere más", que analizó el hecho de coincidr con futbolistas que, como él, regresan de nuevo: "Todo el mundo quiere jugar en este Betis. Todo el mundo sabe lo que es el club y la ciudad y te atrapa para vivirlo de nuevo. El que tiene la suerte de contar con una segunda oportunidad no se lo piensa".

Deportivamente el portero llega tras "la temporada más irregular de su carrera", pero incluso así mira más allá porque eso fue lo que lo trajo aquí otra vez: "Salí del Marsella al final del mercado. Fui a casa, al Girona para disfrutar de la Champions, pero no tuve oportunidad de jugar y luego por temas federativos no pude volver a Francia. Salió la opción de México. Fueron unos meses increíbles, era muy feliz allí pero el final llegó temprano y gracias a todo ese recorrido del año pasado estoy aquí. Me encontré a gente muy buena y si en lo deportivo fuer un año más irregular de mi carrera me ha llevado a estar aquí", indicó el guardameta, para quien "mejorar lo hecho la temporada anterior debe ser el objetivo".

"Firmaría ahora que la gente se sienta igual de orgullosa que como jugué aquí. No hay reconocimiento mayor que el de la afición. Ojalá la gente se pueda sentir orgullosa de mi segunda etapa en el club. Ese cariño de la gente no lo cambio por nada del mundo", indicó Pau López, que destacó la figura de Manuel Pellegrini, un entrenador "cercano, con las ideas claras y que trata de sacar siempre lo mejor de cada futbolista". "No es casualidad que el crecimiento del club haya sido con él", aseguró.