Valentín Gómez: "Es un honor aprender de un central como Bartra"

El central argentino Valentín Gómez ha sido presentado este lunes, junto a Pau López, como nuevo jugador del Betis, mostrando sus ganas de aprender y seguir creciendo en el cuadro verdiblanco.

¿Qué te atrajo del Betis?

"En Argentina se mira mucho la Liga española. El Betis es un club en con un crecimiento importante y en los últimos años ha competido por las plazas europeas, ha llegado a finales, ha salido campeón... Un poco por eso me incliné por el Betis".

Mensaje de Pezzella

"Tuve la posibilidad de hablar con Pezzella. Me dijo que el Betis es un club lindo, que lo haga de la mejor manera y ojalá lograra algo de lo que hizo él aquí".

Objetivos

"El objetivo que tengo es aprender de los grandes compañeros de acá. Jugadores con mucha experiencia. Quiero tratar de aportar lo mío en el lugar que me toque. Pelear por un lugar en el once y competir por poder ganar algún título".

Primer entrenamiento junto a Bartra

"Me tocó compartir con Marc un poco. Me ayudó mucho a saber lo que quiere el entrenador, cómo quiere que marquemos, dónde quiere que tengamos la línea, me ayudó a cómo posicionarme. Es un honor aprender de un central como él".

Mensaje de Pezzella

"Tuve la posibilidad de hablar con Germán. Me sorprendió. Me mandó un mensaje, estuvimos hablando un rato. Con Guido no tuve la posibilidad de hablar. Son jugadores a los que les fue muy bien aquí. También estuve con Gio (Lo Celso) estos días, y me ayudó bastante en la integración del plantel. Tanto él como el Chimy y el grupo me recibieron de manera muy cálida".

Sueño en el Betis e ídolo

"El objetivo es crecer lo máximo posible. Aprender de gente con mucha experiencia. Un poco mis ídolo, al ser argentino, es Messi. Pero yendo más a lo defensivo, me gusta bastante Lisandro Martínez".

Salto a Liga española

"En Argentina se mira mucho el fútbol europeo. La Liga española es una de las cinco grandes ligas. En cuanto tuve la posibilidad y Germán me contó todo del club, no lo dudé ni un segundo".