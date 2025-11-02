Así jugaron los futbolistas del Betis contra el Mallorca

El Betis retomó la senda triunfal tras el empate en La Cerámica y la derrota contra el Atlético con una cómoda victoria frente al Mallorca forjada en tres chispazos de Antony: dos goles desde fuera del área y una asistencia a Abde. Todo ocurrió en el primer tiempo en el que demostró eficacia: cuatro remates a puerta, tres goles y una parada salvadora con el pie del debutante Bergstrom a Cucho Hernández, que se quedó sin marcar, pese a disfrutar de varias ocasiones claras, pero a quien no se le puede reprochar nada por su gran trabajo en el campo. Amrabat se bastó para sujetar todo el equipo.

Álvaro Valles El portero ejercía casi de líbero cuando su equipo tenía la posesión siendo un apoyo claro para todos sus compañeros, que se fían de su juego con los pies para mantener la posesión cuando no se encontraban espacios para conectar con otros futbolistas de campo. Sólo tuvo que intervenir en un remate de Muriqi tras un fallo suyo en la salida del balón.

Álvaro Valles despeja el tiro de Muriqi, el único a portería del Mallorca. / Antonio Pizarro

Bellerín Sujetó bien a Virgili y se animó a la hora de atacar a sabiendas de que con Antony podría crear superioridad en la banda ante un Mojica que se veía demasiado solo sin ayudas. Conectó bien con Antony en el 2-0 y puso un balón de gol a Cucho Hernández al final del primer tiempo. Salvó un gol en la contra de Virgili acelerando en el repliegue.

Bartra Da seguridad a la zaga porque siempre está en el sitio justo para apagar cualquier posible fuego.

Natan Se las vio con Muriqi sin rehusar el contacto. Se le escapó en un cabezazo del kosovar en el primer tiempo, pero sostuvo bien al delantero.

Ricardo Apenas se prodigó en ataque a sabiendas de que tenía lo suyo para frenar a Mateo Joseph y las subidas de Maffeo.

Amrabat Aun cuando pasa más desapercibido su presencia gobierna los partidos, permitiendo a Fornals jugar más liberado y no pensar mucho en correr hacia atrás. Si como decía Pellegrini no está para jugar domingo, jueves y domingo, quizá le sobraron minutos en el campo con el partido decidido.

Fornals Un jugador diferencial que tiene el fútbol en la cabeza y ejecuta a la perfección lo que quiere. Sublime pase interior a Bellerín al final del primer tiempo. Una ovación en su cambio ganada a pulso.

Antony Dos golazos y una asistencia. El brasileño empieza a mostrar el nivel de la pasada campaña y tras el doblete en La Cerámica repitió en La Cartuja. No es sólo el acierto, sino la actitud.

Antony festeja con Abde su gol. / Antonio Pizarro

Lo Celso Si ante el Atlético fue un revulsivo desde el banquillo, saliendo de inicio no es capaz de marcar un ritmo alto en el juego.

Abde Estaba en el sitio en su gol y se llevó una reprimenda de su entrenador, Manuel Pellegrini, y del que fue su técnico, Jagoba Arrasate, por un taconcito inútil que sobraba.

Cucho Hernández Le faltó el gol, pese a que tuvo ocasiones y remates en el área, pero es que hace tantas cosas bien en ataque generando espacios y tirando desmarques que no se le puede reprochar nada. De sus botas nació el 1-0 de Antony en una buena pared e inició la acción del 3-0 saliendo de la banda izquierda rodeado por varios futbolistas combinando con Abde.

Valentín Gómez Sin Junior disponible Pellegrini lo probó como lateral izquierdo en el segundo tiempo. Cumplió demostrando que puede ser una alternativa válida en esa posición.

Marc Roca Cuando Amrabat se vaya a la Copa África será importante y sigue cogiendo ritmo con minutos en el campo.

Aitor Ruibal El chico para todo jugó de extremo izquierdo, lo que muestra la poca confianza del técnico en Riquelme.

Deossa De momento no se ven los 13 millones que costó su traspaso.

Pablo García Pocos minutos aun con el partido resuelto desde hacía mucho tiempo y tuvo una clara ocasión de gol.