Pellegrini: "Hicimos un encuentro muy completo"

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, se mostró satisfecho con la victoria de su equipo ante el Mallorca en La Cartuja. El chileno destacó la contundencia de la primera parte y la importancia de los tres puntos para asegurar la posición europea del equipo. "Tuvimos mucha precisión y estuvimos muy bien en la definición. Eso nos abrió el partido. Hicimos un partido muy completo. Defensivamente, estuvimos bien ante un Mallorca que apenas llegó con claridad a nuestra portería", dijo en Movistar.

A pesar de la satisfacción, El Ingeniero señaló que el marcador pudo ser más amplio: "Luego, erramos tres o cuatro goles para haber podido ampliar el marcador". El técnico subrayó la necesidad de sumar los tres puntos después de haber perdido en casa ante el Atlético de Madrid: "Para el equipo era importante ganar y asegurarnos estos tres puntos para tener un avance importante en la clasificación. Ahora, pensábamos en el Mallorca después de haber dejado escapar los tres puntos en casa ante el Atlético. Era el segundo partido de local y había que sumarlos para mantenernos en puestos europeos".

Sobre la recuperación de Isco, Pellegrini se mostró optimista por su rápida evolución, aunque pidió calma para evitar riesgos: "Es difícil saber cuándo va a volver Isco. Trabaja ya en el campo con el equipo, pero queda una semana para el parón y luego hay otros quince días. Veremos en esos 21 días su evolución. Se ha recuperado rápidamente, pero después el trabajo evoluciona y no queremos que sufra ninguna lesión muscular. Iremos con calma."

Por último, Pellegrini se refirió al cambio de estadio: "Yo creo que el Villamarín se echa siempre de menos. La Cartuja no es lo mismo, pero cumple todas las condiciones. Es un buen estadio, incluso cabe más gente del Betis".