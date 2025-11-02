Betis-Mallorca, en directo

Los verdiblancos buscan un triunfo para olvidar la derrota encajada ante el Atlético de Madrid

La previa del Betis-Mallorca: A recuperar el pulso liguero

Cartel anunciador del encuentro.
Cartel anunciador del encuentro. / Departamento de Diseño
juan pinto
Juan Pinto
Redactor de Deportes

Sevilla, 02 de noviembre 2025 - 18:28

El Betis, tras solventar la primera ronda de la Copa, regresa a la Liga con el fin de lograr un triunfo ante el Mallorca tras caer frente al Atlético. Pellegrini tiene a todo el plantel apto, menos a Isco y Junior. Delante, un rival que ha ido de menos a más y que llega con la baja del meta de Leo Román. Arbitra Gil Manzano. Trujillo Suárez, en el VAR.

También te puede interesar

Lo último

stats