Betis-Mallorca, en directo

El Betis, tras solventar la primera ronda de la Copa, regresa a la Liga con el fin de lograr un triunfo ante el Mallorca tras caer frente al Atlético. Pellegrini tiene a todo el plantel apto, menos a Isco y Junior. Delante, un rival que ha ido de menos a más y que llega con la baja del meta de Leo Román. Arbitra Gil Manzano. Trujillo Suárez, en el VAR.