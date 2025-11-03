Velocidad y eficacia, dos argumentos definitorios del Betis

Tres chispazos, control en el centro del campo y seguridad defensiva fueron los pilares en los que cimentó el Betis su triunfo ante el Mallorca para volver a sumar tres puntos tras la derrota con el Atlético y el empate en La Cerámica con los dos goles de Antony, que repitió anoche en La Cartuja con dos tantos desde fuera del área. Y se quedó sin el hat-trick en la ocasión que parecía más fácil, dentro del área en un mano a mano con el gigante Bergström, un portero de 2,05 metros que paró más con los pies (otras dos a Cucho Hernández) que con las manos.

Los de Manuel Pellegrini, otra vez ovacionado por la afición, resolvieron el encuentro en la primera mitad, con tres tantos en cuatro remates a portería en los primeros 45 minutos. Hasta el 78 no tuvo que intervenir Álvaro Valles en el único disparo entre los tres palos del cuadro balear que, sin embargo, jugó más en campo contrario en la segunda parte pero sin la puntería de los verdiblancos: 14 remates y sólo uno a puerta.

Defensa

El plan de partido le salió a pedir de boca a un Betis que tras el 1-0 dio un paso atrás con la idea de salir a la contra para liquidar al rival. Y así fue. Se siente a gusto el conjunto hispalense resguardándose atrás para aprovechar la velocidad de sus atacantes, desde el control que le da Amrabat en el centro del campo. El internacional marroquí se basta solo en la medular y echa una mano siempre en el repliegue mostrando un físico que Pellegrini quiere cuidar, pero le dio el partido completo aun estando resuelto desde pronto.

Bellerín estuvo a un gran nivel para frenar a Virgili y cuando no pudo Marc Bartra siempre apareció en la ayuda para apagar el fuego. Ricardo Rodríguez dejó su sitio a Valentín Gómez en la segunda parte, una posible alternativa ante la baja de Junior en esa posición.

Ataque

Que Amrabat sea capaz de sostener solo el centro del campo permitió a Fornals, sobre el papel su acompañante en el doble pivote, mirar más hacia arriba que para atrás. Sin embargo, fueron las rápidas salidas de balón desde atrás lo que decantó el choque. Antony aprovechó las pocas ayudas que hacían a Mojica Virgili y Samú Costa para crear superioridad con Bellerín por la derecha y por ahí nacieron los dos primeros tantos del brasileño. Por el otro lado, Abde apareció poco, pero una vez fue para marcar y otra para aprovechar una salida del portero para rematar a la red. Mejor defendido sin que los laterales izquierdos del Betis subieran la banda.

Lo Celso sigue sin marcar diferencias. Su juego al trote no desequilibra y ni siquiera arriesgó poco con pases fáciles sin buscar los espacios que crean todos los de arriba. Quizá empieza a pesarle el rol de titular y tenga que ser más un revulsivo desde el banquillo, aunque mientras Isco siga recuperándose tendrá oportunidades para redimirse. Cucho Hernández tuvo varias ocasiones y mereció marcar.

Virtudes

El acierto marcó diferencias en la primera parte.

Talón de Aquiles

Le faltó esa ambición de querer ir a por más goles de verdad.