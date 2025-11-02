Antony: "Muy feliz por los dos goles y la asistencia"

Antony, extremo brasileño del Betis, se convirtió en el gran protagonista de la victoria (3-0) de su equipo ante el Real Mallorca en La Cartuja. El atacante se mostró exultante por su actuación, que incluyó dos goles y una asistencia, y subrayó la importancia del triunfo para recuperar la moral del equipo.

El delantero, autor de los cuatro últimos goles del Betis en LaLiga (doblete en Villarreal y doblete ante el Mallorca), enfatizó la necesidad de sumar los tres puntos: "La victoria es muy importante. Sabíamos de la importancia del partido de hoy".

Antony reconoció que la derrota en casa ante el Atlético de Madrid (0-2) fue un golpe duro para el vestuario, lo que hacía este triunfo aún más crucial: "Fue duro perder tres puntos ante el Atlético de Madrid la pasada jornada, por lo que recalcó que era importante ganar hoy y subrayó que este nuevo triunfo en casa nos da confianza".

El brasileño celebró su destacada actuación individual, aunque lamentó no haber podido firmar un triplete. "Estoy muy feliz por los dos goles y la asistencia, y es una pena que no llegó el tercero. Tenía espacio y controlé, pero el portero lo hizo muy bien", indicó en referencia al remate que Lucas Bergström le sacó en el minuto 76.

A pesar de que el Betis se sitúa momentáneamente en la quinta posición con 19 puntos, a solo tres de los puestos de Champions, Antony hizo un llamamiento a la cautela: "Hay que tener paciencia para seguir arriba, porque quedan muchos partidos".