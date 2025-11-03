La pedida de matrimonio más llamativa; pancarta en la previa del Betis - Mallorca

Después de la derrota ante el Atlético de Madrid, en Heliópolis había muchas ganas de fútbol y eso se notó en la previa del partido entre el Betis y el Mallorca en los aledaños del Estadio de La Cartuja. Acudieron al nuevo templo verdiblanco cerca de 55.000 personas y el ambiente era muy bueno bastantes horas antes del partido. Al dar un paseo por esa zona se pudo observar una imagen bastante llamativa en la zona en la que se colocan la mayoría de los béticos mientras que cantan, bailan y encienden bengalas. Era casualmente el mismo sitio en el que en la previa ante el conjunto colchonero pusieron la pancarta en recuerdo de Sandra Peña.

Hay muchos mensajes que se pueden escribir y que se habían visto hasta ahora, pero una pedida de matrimonio, en pocas ocasiones. Junto a un dibujo de una pareja aparecía escrito junto a un nombre que parece ser el de Jésica (no se puede leer bien debido a la forma de la pancarta debido al viento y a la tipografía): "¿Quieres casarte conmigo?".

Debido al buen hacer de Pellegrini con el conjunto verdiblanco, este tipo de actuaciones al igual que el gran ambiente que se vivía en los aledaños del estadio son el fruto de lo que hacen los jugadores sobre el terreno de juego. El equipo verdiblanco se mantiene sólido en la pelea por la Champions y la superioridad que va mostrando sobre algunos rivales es creciente.