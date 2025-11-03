El arte del contraataque, una característica muy efectiva del Betis

La contundente victoria del Betis ante el Mallorca en La Cartuja ha puesto el foco en uno de los recursos tácticos más efectivos del equipo de Manuel Pellegrini: la verticalidad y el veneno en los contraataques.

Antony, el ejemplo de la transición perfecta

Esa capacidad para acelerar el juego y transformar la recuperación en una ocasión de gol se ha convertido en un sello de identidad del conjunto verdiblanco, que tiene jugadores de calidad para ello, como es el caso de Antony, cuyo doblete y asistencia ante el Mallorca lo confirmaron como la referencia ofensiva del momento, sin olvidar a Abde, que sigue atravesando por un momento dulce; y el Cucho, que va bien al espacio en velocidad.

El esquema de Pellegrini maximiza la efectividad del contragolpe del Betis a través de varios factores. El primero de ellos, la rapidez en la lectura del juego, esa capacidad de los centrocampistas y defensores para identificar la recuperación de la pelota y pasar inmediatamente a la fase ofensiva. El segundo, el aprovechamiento de los espacios con la velocidad de los jugadores anteriormente citados y tercero, la precisión en la definición, como se vio ante el conjunto mallorquinista.

Un recurso vital

Así, el contraataque empieza a consolidarse como un arma muy importante para el Betis, pues esa verticalidad no sólo permite sumar goles de forma eficiente, sino que también ofrece un plan alternativo al juego de posesión, asegurando que el Betis pueda hacer daño a cualquier rival, independientemente de su planteamiento defensivo.

El Betis de Pellegrini demuestra así que su buen hacer (y todavía falta la vuelta de Isco) se está cimentando en la combinación de un juego bien estructurado y la capacidad de ser letal en las transiciones, un equilibrio fundamental.