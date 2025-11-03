Fecha confirmada para el encuentro Betis-Barcelona

LaLiga ha hecho oficial los horarios correspondientes a la decimoquinta jornada del campeonato, confirmando la fecha y hora del enfrentamiento entre el Betis y el Barcelona. El duelo se disputará en el Estadio de La Cartuja el sábado 6 de diciembre a las 18:30 y será retransmitido por Movistar.

Un calendario de vértigo antes de recibir al Barça

El anuncio del horario ante el conjunto azulgrana se produce en un momento de máxima exigencia para el equipo de Manuel Pellegrini. Antes de esa cita, los verdiblancos deberán superar un calendario cargado de compromisos cruciales en tres competiciones distintas:

Jueves 6 de noviembre (21:00): Partido de Europa League en casa ante el Olympique de Lyon .

Partido de Europa League en casa ante el . Domingo 9 de noviembre (18:30): Visita a Mestalla para enfrentarse al Valencia , último compromiso antes del tercer parón internacional.

Visita a para enfrentarse al , último compromiso antes del tercer parón internacional. Domingo 23 de noviembre (16:15): Regreso liguero recibiendo al Girona en La Cartuja.

Regreso liguero recibiendo al en La Cartuja. Jueves 27 de noviembre (21:00): Partido de Europa League ante el Utrecht en casa.

Partido de Europa League ante el en casa. Domingo 30 de noviembre (16:15): El Derbi en Nervión.

El en Nervión. Entre el 2 y el 4 de diciembre: Una nueva eliminatoria de Copa del Rey.

El Betis cerrará este maratón de partidos con la llegada del Barcelona a La Cartuja el 6 de diciembre, un duelo que servirá como termómetro para medir las aspiraciones del conjunto heliopolitano al cierre de un tramo de máxima dificultad.