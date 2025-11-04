Radar Betis semana 12: Así les ha ido a los cedidos del Betis

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el octavo fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

A modo de conclusiones generales destacan por encima tres aspectos fundamentales: el primero, la inquietud por la situación de Sergio Arribas en el Huesca, que sigue sin contar con protagonismo después de perder la titularidad. El segundo, el buen progreso de Mendy con el Rayo Vallecano afianzándose con firmeza en la zaga de Vallecas. Por último, genera mucha expectativa de cara al futuro el cambio de entrenador en el CD Mirandés, que ha comenzado de forma horrible la temporada y, por tanto, las situaciones de Ismael Barea y sobre todo Gonzalo Petit podrían cambiar.

Gonzalo Petit en el partido de Copa del Rey con el Mirandés / CDM

Mendy se sigue afianzando en el Rayo

De la dolorosa derrota del conjunto de Íñigo Pérez en La Cerámica lo poco que se puede destacar del central senegalés es que siguió siendo titular con el equipo de la franja. Una intercepción, cuatro despejes y cuatro recuperaciones son los números de uno de los jugadores peor evaluados en el Rayo por las webs de estadísticas.

La jornada se cerró con la victoria del Real Valladolid en el José Zorrilla ante el Granada. Guilherme Fernandes no tuvo demasiado protagonismo, realizando dos paradas a tiros desde fuera del área y en las dos veces que salió por la pelota, la consiguió atrapar.

Guilherme Fernandes en una parada de su partido ante el Albacete / LaLiga

Nueva caída del Mirandés de Petit y Barea

Este fin de semana ha sido ante la Cultural y Deportiva Leonesa el equipo ante el que ha perdido el Mirandés, que está penúltimo en la tabla y que ya ha destituido a su entrenador. Tanto Ismael Barea como Gonzalo Petit fueron suplentes. El pivote salió en el minuto 77 sin mayor trascendencia y el delantero lo hizo a pocos segundos de que el colegiado pitase el final del partido. El Huesca también salió derrotado ante el Albacete en un choque en el que Sergio Arribas suma una jornada más sin jugar. Ya suma sólo dos partidos disputados de los últimos cuatro con un gol anotado en Copa del Rey ante el Utebo. Como viene siendo habitual, Iker Losada volvió a no jugar con el Levante.

Los próximos encuentros de los equipos de los cedidos son: