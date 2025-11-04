Antony despierta el espíritu de Edu: el Betis sonríe

Tras un principio algo duro por no hacer pretemporada ni jugar un encuentro oficial desde que acabara oficialmente la temporada pasada con el Betis, Antony está volviendo con el paso de los partidos a su mejor versión. A ser ese jugador crucial que decide partidos, como el último ante el Mallorca, para empezar a justificar así el esfuerzo económico tan importante que hizo el club de Heliópolis en el tramo final del mercado veraniego para ficharlo.

Está feliz, disfruta del fútbol, se siente importante y lo demuestra en el terreno de juego a la hora de desequilibrar en el uno contra uno, de asistir a sus compañeros y de mostrar ese golpeo tan característico con la rosca interior de su pie izquierdo, algo innato que a buen seguro seguirá haciendo a lo largo de toda la carrera que aún tiene por delante. Está iluminado e ilumina al Betis para disfrute de una afición que lo quiere.

LOS NÚMEROS

Antony llegó al Betis para la segunda parte de la pasada temporada y ya dejó, entonces, una huella imborrable (la misma que el Betis dejó en él), recuperando su esplendor futbolístico. En 17 encuentros de Liga (1.365 minutos) hizo 5 goles y dio 2 asistencias, mientras que en la Conference League, en nueve partidos (768 minutos) hizo 4 y dio 3 asistencias. Un muy buen rendimiento que está teniendo continuidad y va a más, como se está viendo en lo que va de curso. En Liga lleva ya 4 goles y una asistencia en 7 partidos (591 minutos) y en la Europa League, en dos partidos (135 minutos) suma un gol y una asistencia.

Antony ha participado en los cinco últimos goles del Betis en la Liga, ante Villarreal y Mallorca

Además, hace goles determinantes, pues Antony ha participado en los últimos cinco tantos de Liga del Betis: dos en Villarreal para acabar sumando un valioso punto y los dos (más asistencia) al cuadro bermellón. Y es que ante el Mallorca abrió la lata a los diez minutos y cuando mejor estaba el equipo de Jagoba Arrasate apareció esa verticalidad que tiene el paulista para hacer el segundo y servir el tercero a Abde.

EL CAMINO DE EDU

Luis Eduardo Schmidt, más conocido como Edu, dejó una recuerdo imborrable en el Betis. Lucha, garra, calidad, goles... Un baluarte en los buenos y malos momentos que lo dio siempre todo por el equipo verdiblanco (como ejemplo, aquellos goles salvadores en Santander o aquel inolvidable doblete en la remontada en casa ante el Barça por 3-2), y casualmente, un dato (@LaLigaenDirecto) ha ligado al Príncipe con Antony este pasado fin de semana.

Edu, en la temporada 2004-05, hizo un doblete ante el Mallorca, igual que ahora Antony. Un dato comentado por el ex jugador verdiblanco en sus redes sociales, desvelando un detalle de una conversación que tuvo con el extremo brasileño: "Lo primero, decir que, como bético, estoy muy feliz. Y lo segundo, que me alegro por Antony. Cuando llegó al Betis, le dije que aquí iba a encontrar el lugar perfecto para volver a sentirse bien, para recuperar la confianza y la alegría". Dicho y hecho, Antony despierta el espíritu de Edu.