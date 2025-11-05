Las bajas confirmadas del Betis ante Olympique Lyon

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este miércoles 5 de noviembre el último entrenamiento previo al partido clave del jueves en el Estadio de La Cartuja ante el Olympique Lyon francés. Los de Pellegrini han comenzado con la habitual charla del técnico chileno tras la cual, los futbolistas de la primera plantilla heliopolitana han comenzado con los pertinentes ejercicios de calentamiento, primero sin balón y luego con el mismo. Ha sido una sesión además en la que se han podido dilucidar las bajas para este partido debido a las ausencias. Una de ellas será la de Isco, otra la de Junior Firpo y también se quedará fuera Pau López.

El malagueño sigue con su puesta a punto, que se completará durante el parón de selecciones para que pueda regresar a la convocatoria ante el Girona. En el caso del lateral, lo normal es que vuelva a los entrenamientos con el grupo en dos o tres semanas mientras que para el guardameta sí que hay un poco más de tiempo de baja (hasta la primera semana de diciembre).

Manuel Pellegrini, en un entrenamiento junto a su ayudante Rubén Cousillas. / José Manuel Vidal / Efe

Amrabat, la mayor duda para el partido

La gran incógnita se centra en Amrabat. Ya dijo Pellegrini que no estaba para dos partidos, pero curiosamente completó los 90 minutos ante el Mallorca a pesar de ir venciendo 3-0 desde el descanso. Esto implica que tenga muchas posibilidades de ser suplente ante los de Fonseca. Lo normal es que esté en la convocatoria, ya que sí ha entrenado en el día de hoy tras no hacerlo este martes al gestionar las cargas.

Por otro lado está el aspecto de los canteranos que se suelen sumar en Europa a las convocatorias. Como es habitual, han entrenado tanto Pablo García como Ángel Ortiz. También lo ha hecho Germán García.