Pau López, baja para el derbi en el Betis: rotura del tendón del músculo plantar de su pierna derecha

El Betis ha dado a conocer este martes el parte médico de Pau López, que sufre una rotura del tendón del músculo plantar de su pierna derecha que lo mantendrá un tiempo alejado de los terrenos de juego.

El club verdiblanco ha transmitido lo siguiente en sus canales oficiales: "Nuestro jugador Pau López sufrió unas molestias en su pierna derecha durante el calentamiento del partido frente a RCD Mallorca. Tras las valoraciones y pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se confirma que tiene una rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha. Realizará un tratamiento conservador y su incorporación al grupo dependerá de su evolución".

Tiempo estimado de baja

Pau López padece una lesión que le impedirá casi con total seguridad jugar el derbi del próximo 30 de noviembre, pues llegaría justísimo. Normalmente, el tiempo estimado de recuperación para este tipo de lesión oscila entre las tres y cuatro semanas.

Turno para Adrián y Valles

Tras lesionarse Pau López en el calentamiento previo al inicio del encuentro ante el Mallorca, Manuel Pellegrini decidió que Álvaro Valles fuera su recambio. Ahora, con partido también el jueves, en la Europa League, está la incógnita de ver por quién apuesta el técnico chileno. Si Adrián, que jugó la Copa en Palma del Río, tiene una nueva oportunidad ante el Lyon o bien Valles juega tanto la competición europea como en Mestalla.