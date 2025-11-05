Abde, "enamorado" del Betis y de jugar en La Cartuja
El internacional marroquí quiere convertirse en el máximo goleador europeo del Betis y afirma que la clave del equipo es el "trabajo diario"
Abde está siendo uno de los jugadores más importantes del Betis en lo que va de temporada. Verticalidad y velocidad son sus señas de identidad y su juego encaja a la perfección en el estilo que impone Manuel Pellegrini, a quien le está "muy agradecido" por todo lo que le ha enseñado .
Tercer goleador europeo del Betis: "No lo sabía. Es un dato que es bueno saberlo. A ver si puedo ser el máximo goleador en Europa del Betis". Abde suma siete goles en competiciones europeas con el Betis, por detrás de Bakambu (9) y Alfonso Pérez Muñoz (8).
Verano en el mercado: "El míster me dijo que me quedará y por eso me quedé. Jugar en el Benito Villamarín y ahora en La Cartuja me tiene enamorado".
Enfado de Arrasate: "Entiendo que se cabreara. Me dijo que le había molestado, pero son cosas del fútbol y no hay que darle más vueltas".
Riquelme: "Es un jugador con mucha calidad y hay que tener calma con él como conmigo al principio, que ni antes era tan malo ni ahora tan bueno. Nos dará mucho".
Antony: "Nos da mucha verticalidad. Tenemos llegada por ambas bandas y si las defensas se despistan por uno u otro lado podemos hacer daño. Así contamos con más posibilidades ofensivas".
Clave: "El trabajo diario y hacer lo que nos diga el míster son las claves de este Betis".
Pellegrini: "Me ha ayudado mucho en este tiempo y le estaré agradecido de por vida por lo que me está enseñando".
