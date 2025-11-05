Abde, "enamorado" del Betis y de jugar en La Cartuja

Abde, durante la rueda de prensa previa al encuentro con el Olympique de Lyon.

Abde está siendo uno de los jugadores más importantes del Betis en lo que va de temporada. Verticalidad y velocidad son sus señas de identidad y su juego encaja a la perfección en el estilo que impone Manuel Pellegrini, a quien le está "muy agradecido" por todo lo que le ha enseñado .

Tercer goleador europeo del Betis: "No lo sabía. Es un dato que es bueno saberlo. A ver si puedo ser el máximo goleador en Europa del Betis". Abde suma siete goles en competiciones europeas con el Betis, por detrás de Bakambu (9) y Alfonso Pérez Muñoz (8).

Verano en el mercado: "El míster me dijo que me quedará y por eso me quedé. Jugar en el Benito Villamarín y ahora en La Cartuja me tiene enamorado".

Enfado de Arrasate: "Entiendo que se cabreara. Me dijo que le había molestado, pero son cosas del fútbol y no hay que darle más vueltas".

Riquelme: "Es un jugador con mucha calidad y hay que tener calma con él como conmigo al principio, que ni antes era tan malo ni ahora tan bueno. Nos dará mucho".

Antony: "Nos da mucha verticalidad. Tenemos llegada por ambas bandas y si las defensas se despistan por uno u otro lado podemos hacer daño. Así contamos con más posibilidades ofensivas".

Clave: "El trabajo diario y hacer lo que nos diga el míster son las claves de este Betis".

Pellegrini: "Me ha ayudado mucho en este tiempo y le estaré agradecido de por vida por lo que me está enseñando".