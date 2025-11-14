Bakambu sueña con su primer Mundial y 'anticipa' el derbi Sevilla - Betis al parón

En pleno parón de selecciones son muchos los encuentros que van a disputar los futbolistas convocados por sus respectivos combinados nacionales. De hecho, a la hora de publicación de este artículo son hasta 10 los encuentros que restan por disputarse para España, Argentina, Marruecos, Suiza, RD Del Congo y España Sub-21, las naciones que han llamado a futbolistas del Betis. Pero ya se ha disputado el primero y fue en la noche de este pasado jueves, cuando la selección de Cédric Bakambu eliminó a Camerún en las semifinales de la repesca para clasificarse al Mundial 2026, y pasaron a la final que la jugarán este domingo 16 de noviembre ante Nigeria. Un partido que servirá precisamente como precedente del derbi sevillano ya que en el equipo contrario participarán Ejuke y Akor Adams, dos futbolistas del Sevilla FC que le dieron el pase a los suyos en la otra eliminatoria ante Gabón con un tanto cada uno.

Cédric Bakambu salió como titular en un partido en el que disputó 75 minutos y no tuvo grandes oportunidades de gol. Eso sí, sigue contando con la confianza de su seleccionador, que apunta a sacarlo de nuevo en el once en la finalísima del domingo y ademas, llevárselo en la convocatoria para la próxima Copa de África. De conseguir la victoria ante los nigerianos, sería un hito histórico para el país centroafricano, ya que jugarían su segunda Copa del Mundo.

Cédric Bakambu celebrando uno de sus goles en este parón de selecciones con el Congo / RC Congo

Sería el primer mundial para Bakambu

Desde 1974 en Alemania no juega la RD del Congo una Copa del Mundo. Por tanto, si consiguen el pase, sería el primer campeonato internacional que disputaría el delantero del Real Betis Balompié en toda su carrera. Esto es algo que le hace especial ilusión, ya que además, ha sido parte importantísima para loa africanos en este proceso clasificatorio.

“Tengo que admitirlo, lo pienso todo el tiempo. Es muy importante, porque podría ser histórico", comentaba el delantero para la FIFA en una entrevista en el mes de octubre. “Llevo más de una década jugando en la selección y nunca había visto el Stade des Martyrs así. Poder marcar dos goles delante de un estadio lleno fue increíble. Por desgracia, no pudimos darles la victoria, así que espero que podamos compensarlo en los próximos partidos. En lo personal, hacía mucho tiempo que no marcaba en el estadio. Estaba inundado de emoción: fue un verdadero subidón. La sensación de marcar frente a una afición tan entregada y en un ambiente tan eléctrico es algo que espero que cada jugador pueda vivir al menos una vez en su carrera. Honestamente, nunca lo olvidaré. ¡Y fue un golazo, tengo que decirlo!”.

Fornals y Bakambu festejan el gol del congoleño, a pase del centrocampista, en la ida del cruce ante el Jagiellonia. / Antonio Pizarro

Cuándo y dónde juegan los internacionales del Betis

Los futbolistas del conjunto verdiblanco que se han marchado con sus combinados nacionales y que juegan en estas dos semanas son los siguientes: