Aitor Ruibal: "La ilusión de la Champions siempre está ahí, es algo que nos apasiona"

Aitor Ruibal (Sallent de Llobregat, 22 de marzo de 1996) cumplirá en los próximos días diez años desde que llegara al Betis (filial). Y hoy día es uno de los capitanes, juega y cumple en diferentes posiciones, es muy futbolero y trabaja luchando por lograr retos importantes. Considera que lo primordial sigue siendo jugar la Europa League para mantener la estabilidad actual, pero sueña en grande y no renunciar a ese deseo, ese reto, que tienen los verdiblancos de disputar la Champions, bien vía Liga o mediante la conquista de la competición europea, pues todo lo vivido en Breslavia sigue estando presente. En definitiva, un futbolista cercano, humilde y trabajador que respira Betis y fútbol.

Pregunta.–Ésta es su sexta temporada en el primer equipo, ¿alguna vez ha echado la mirada atrás para ver todo lo realizado como futbolista verdiblanco?

Respuesta.–Sí. A finales de diciembre hago 10 años justo aquí. Nunca me había imaginado aguantar 10 años y ojalá que sean muchos más. Miro hacia atrás y es algo maravilloso. Hubo momentos duros, pero al final todo tiene su recompensa.

P.–Lleva, incluso, el brazalete de capitán, lo que refleja el aprecio de sus compañeros...

R.–Significa mucho. Poder representar los colores que quiero, el club que quiero... Intento darlo todo con trabajo y responsabilidad. Después de tantos años, me he ganado ese respeto que agradezco.

P.–Renovó hasta 2028. ¿Le gustaría retirarse en el Betis?

R.–Sí. Ojalá no me tenga que ir más y poder retirarme aquí. Es difícil porque las exigencias cada año van siendo más altas, pero la esperanza no se pierde.

P.–Pellegrini comentaba el otro día que "Ruibal juega de Aitor". Un poco a modo de comodín, ¿cómo se mentaliza para que un día tenga que jugar de lateral izquierdo, otro de lateral derecho y algunas veces en las bandas?

R.–Mis características me hacen un poco más fácil el trabajo. Siempre tengo que estar muy concentrado y cambiar el chip rápido, porque igual el día anterior he entrenado de delantero centro y al día siguiente juego de lateral. Hasta que asumí ese rol fue difícil.

P.–Digamos que ha llevado un proceso que ha ido asimilando interiormente...

R.–Claro, y sobre todo, gracias al míster. Él siempre me lo decía, que al final tenía que asumir ese rol porque él me veía con esas características. Para él iba a ser un jugador importante si asumía eso. Si no, iba a ser más complicado.

P.–Usted ha igualado a Joaquín con más partidos en Europa con el Betis (40). ¿Qué le dice ese dato? Y hablando de Joaquín, ahora consejero, ¿se ve algún día en un cargo así?

R.–Si llego a jugar como Joaquín, me quedan aún 10 añitos (risas). Pero bueno, ojalá tarde mucho eso y ojalá también pueda seguir vinculado al Betis. Seguir trabajando para el club que quiero es algo bonito, pero ya dependerá de cómo vaya la vida. Y el dato de los 40 partidos sí, más o menos, lo sabía y ya lo tenía apuntado. Esto lo tengo que superar como sea, por lo menos algo en lo que sea yo el primero (risas).

P.–Hablando un poco del míster, ¿qué ha significado para usted Pellegrini en todo este tiempo?

R.–Con el míster he tenido muchas idas y venidas, pero nunca en plan mal. Al final, los jugadores siempre quieren jugar todo. Algunas veces lo he querido más, otras veces menos, pero bueno, el míster ha sido muy importante para mí porque fue el que me dio primeramente la oportunidad de pertenecer a la primera plantilla. Soy uno de los jugadores con más partidos con él aquí en el Betis y sigo aprendiendo de él un poquito más cada día.

P.–Le pregunto por otro entrenador que conoce usted muy bien, José Juan Romero. ¿Qué le parece el trabajo que está haciendo en el Ceuta? ¿Cree que algún día cumplirá esa ilusión de entrenar al Betis?

R.–Se está viendo que es un pedazo entrenador, y además es una bellísima persona. Yo lo quiero mucho, fue como un padre para mí aquí en Sevilla. Le va a ir bien porque de fútbol sabe mucho. Llegar arriba es difícil, pero llegará seguro. No sé si entrenará a su Betis algún día, pero ojalá pueda y a ver si me cruzo con él, que no estaría mal.

P.–¿Se ve Aitor Ruibal algún día como entrenador?

R.–Ahora mismo diría que no. Es un papel difícil de sobrellevar. Ser entrenador igual en mi pueblo, entrenar al equipo de mi barrio y poco más, de entrenador-jugador (risas). No creo que sea algo que me llame la atención, pero no lo descarto tampoco. Esto da muchas vueltas (risas).

P.–¿Cómo ve al equipo tras llegar a este parón?

R.–Conforme a los resultados o conforme a puntos creo que la cosa no está mal. Estamos quintos en a Liga y en la Europa League estamos novenos, que también es muy importante para nosotros. Sí que es verdad que nos hemos dejado muchos puntos por el camino que creo que merecíamos o podríamos haber sacado más, pero le doy un valor positivo al comienzo de la temporada, ya que yo diría que es de las cosas más difíciles que hay. Luego, normalmente, nosotros en la segunda vuelta vamos a más. Y si es así, estaremos en el buen camino.

P.–Y hablando de Europa, ¿la final de Breslavia es una espinita a la hora de encarar la Europa League?

R.–Sí. Es que vivir cosas así tendría que ser obligatorio en este mundo. Luego puedes ganar, puedes perder, evidentemente, pero todo lo que te llevas en el camino, todo lo vivido, incluso cuando pierdes queda el sentimiento de querer ir a por más... El equipo lo tiene ahí y se va a notar durante la temporada para conseguir algo en Europa.

P.–¿Jugar la Champions es una obligación o una ilusión?

R.–No es una obligación. Creo que lo más importante ahora mismo para el Betis es una estabilidad. Y vamos por el buen camino. Llevamos cinco años seguidos en Europa y creo que eso es lo más importante, que eso no decaiga. Creo que jugar la Europa League sí es algo muy obligatorio, algo que nosotros nos hemos ganado y esa exigencia es nuestra. Pero la ilusión de la Champions siempre está ahí, nos apasiona mucho y ojalá llegue. Que nadie dude de que vamos a pelear hasta el último momento.

P.–Han llegado futbolistas de mucha calidad. ¿Usted nota que se ha dado un salto en cuanto nivel de la plantilla para crecer aún más?

R.–Sí que es verdad que el club ha hecho ese esfuerzo. Lo viene haciendo cada año más. Creo que el club está haciendo bien su trabajo y luego los jugadores dan lo que tienen que dar, y así se van consiguiendo cosas.

P.–Se está viendo un Betis que en algunos partidos parece que el rival lo domina, pero de repente pega un ‘picotazo’. ¿Lo ve así también?

R.–Sí, habrá días que estaremos más acertados y días que lo estaremos menos. El día del Lyon estuvimos muy acertados, en las dos o tres primeras veces que llegamos a portería hicimos gol, y el otro día contra el Valencia tuvimos dos oportunidades muy claras y no las aprovechamos. Pero lo importante es tener esa verticalidad, que el otro equipo vea que cuidado, que hay ese miedo, ¿sabes? Un equipo se tiene que acomodar a muchas situaciones del partido y una de las cosas buenas que tenemos es que al final sabemos sufrir sin balón, sabemos replegarnos bien, luego sabemos salir a la contra y cuando se nos encierran los equipos, pues tenemos muy buenos jugadores para tener el balón y crear oportunidades.

P.–Y hablando de futbolistas de calidad, Isco está muy cerca de volver, ¿cómo lo ve físicamente?

R.–Isco es el primero en estar, el primero en correr... Han sido dos años complicados porque bueno, primero la primera lesión, luego se le complica, luego tiene otro año increíble y al principio de la temporada otra vez lesionado. Las lesiones largas a los futbolistas nos mata, pero él, después de cuatro meses sin tocar un balón, lo ves en el primer entrenamiento y dices: ‘¿este tío ha estado lesionado? (risas). Tenemos muchas ganas de que regrese y coja su forma pronto para que pueda volver a competir a su máximo nivel.

P.–Ha analizado la situación del Betis en la Liga y la Europa League, falta la Copa. Y es que quedan muy pocos futbolistas del equipo que fue campeón y usted es uno de ellos. Cuando llega este torneo, ¿le transmite a sus compañeros todo lo que se vivió ese año?

R.–Sí, y no sólo con el título de Copa. Cualquier título, vivirlo con el Betis y sentirlo es algo maravilloso.

P.–Quedan dos semanas para el derbi. ¿Habláis ya de ese encuentro o mejor ir partido a partido?

R.–Vamos partido a partido. Sabemos de la importancia que tiene el derbi para la gente, para el club y para nosotros los jugadores. Pero primero va el Girona, luego el Utrecht, pues es importantísimo lograr esos puntos en Europa aquí en casa; y después hablaremos del derbi. Aún queda y, como siempre digo, saldremos a ganar.

P.–Por último, ¿qué le dice a Ruibal a una afición que tanto lo aprecia y que le reconoce siempre su trabajo y entrega en el campo?

R.–Le doy las gracias. Es un honor poder seguir compartiendo momentos con este gran club y con esta gran afición. Jamás he tenido una falta de respeto en la calle. Seguiré dándolo todo.