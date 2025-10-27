Lo Celso: "No estuvimos finos en el último tercio"

Al término del encuentro Lo Celso dio su visión de la derrora ante el Atlético en un encuentro disputado en el que el argentino, ante el micrófono de Movistar, indicó que les "faltó estar más finos en el último tercio", donde se deciden los encuentros.

Por contra, dos zarpazos del Atlético más sólido de la temporada a domicilio en momentos clave estuvo más efectivo en la primera parte y supo contener al rival en el segundo tiempo. "Ellos se encontraron con un gol tempranero que les dio confianza, pero generamos situaciones como para marcar. El 0-2 nos golpeó y así y todo lo intentamos en el segundo tiempo creando ocasiones para reducir la diferencia", indicó el argentino, que añadió: "Sus goles llegaron en los momentos justos. Al inicio y al final del primer tiempo. Tras el descanso a base de voluntad y fútbol pudimos hacer el 1-2 y hubiera cambiado el encuentro".

Sobre la racha goleadora que se cortó con el Genk y se prolongó contra el Atlético, en el segundo encuentro sin marcar, indicó: "Veníamos de muchos partidos seguidos convirtiendo y nos faltó estar más finos en el último tercio cara a portería. Me quedo con la entrega del equipo y el apoyo de la afición un lunes. Toca seguir".