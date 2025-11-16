Sara Sálamo, esposa de Isco, pide la renovación de Pellegrini por el Betis: "Por favor"

El tema de la renovación de Manuel Pellegrini sigue siendo uno de los más llamativos a nivel informativo en clave Real Betis Balompié. Ya avanzó Diario de Sevilla que en este parón FIFA iba a haber un encuentro más para tratar de acercar posturas en torno a la ampliación de contrato del Ingeniero, algo que desde hace unas semanas no se ve tan lejano como sí podía parecer tras otros encuentros producidos durante el verano. Son muchos los jugadores del plantel verdiblanco los que se han pronunciado en torno a la figura del entrenador chileno, pero en este caso ha sido Sara Sálamo, la pareja del capitán bético, Isco Alarcón, quien ha puesto un mensaje en redes sociales.

Todo ha sido a través de un tweet en la red social X, con un mensaje corto y directo: "Por favor". Ha sido en respuesta a uno de los post de un reconocido bético en esa red social, 'Tintero Verdiblanco', quien ha creado una iniciativa en la que postea diariamente desde hace algunas semanas una foto del entrenador bético pidiendo su renovación. En esa foto de este domingo 16 de noviembre en la que el usuario reclama la firma de un nuevo contrato para el Ingeniero, ha sido la pareja de Isco la que se ha sumado a esa iniciativa.

Pellegrini no conoce el futuro

El entrenador de Santiago de Chile dio una ponencia en el curso de entrenadores de la RFAF en la que hablaba de su futuro en torno a la selección sudamericana y su futuro: Contesto como lo pienso. Del futuro uno no sabe lo que va a venir. Estoy en un club que, además, cuento con el apoyo de la hinchada en un momento inolvidable. La verdad es que el cariño que te demuestran es mucho. Siempre he dicho que el club donde uno está tiene preferencia.

"También creo que sería bonito terminar mi carrera dirigiendo una Copa América o un Mundial pero hay que clasificar para eso. Así que es un tema que se va a ir aclarando y desarrollando con el tiempo. Hoy día no podría contestar si es un sueño, pero para mí, como técnico, dentro de lo que hemos podido hacer en continentes distintos, 14 clubes que hemos estado, por supuesto que sería un término importante. Pueden quedarme cuatro años y también ocho, así que ya veremos qué pasa", cerraba.

Manuel Pellegrini, en Mestalla. / Kai Forsterling / Efe

Ya ha habido un encuentro de Pellegrini con Chile

En las últimas semanas ya se ha producido una reunión entre Manuel Pellegrini y la selección chilena de fútbol con el objetivo de estos últimos de llevárselo de vuelta a su país, pero el deseo del Ingeniero fue claro: quiere quedarse más tiempo en el Betis. Eso sí, el Ingeniero recientemente también dijo estas palabras en L'Equipe: "Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial", eso sí, refiriéndose al de 2030.

Como adelantó Diario de Sevilla hace algunos días, la situación actual es que va a haber en este parón de selecciones un nuevo encuentro entre el entrenador bético y la directiva, con Ángel Haro y José Miguel López Catalán llevando las negociaciones de primera mano. El diálogo es constante y en las últimas semanas se han acercado algo las posturas. En esa reunión se espera perfilar algo más los detalles de lo que sería una nueva vinculación entre las dos partes y tras eso, llegar a certificar el acuerdo lo antes posible con la firma en un siguiente encuentro. Más allá de las modificaciones económicas que quieren en Heliópolis, lo que reclama Pellegrini es una mayor confianza en su figura desde la zona noble de los despachos, al mismo tiempo que una mayor inversión en plantilla para alcanzar lo que se le pide, la Champions.