Los 10 avales de Pellegrini para la renovación con el Betis

Uno de los temas más noticiosos de las últimas semanas en clave Real Betis Balompié ha sido la renovación de Manuel Pellegrini. Y la realidad es que de un tiempo a esta parte lo ha sido por la gran cantidad de opiniones generadas después de que cada una de las partes expusiese la realidad de la situación (a pesar de que alguna de ellas lo haya tenido que hacer más veces de las necesarias). Dentro de ese debate sobre si el entrenador debe continuar o no a partir de junio de 2026, el argumento que más veces ha aparecido dentro de la bolsa del 'NO' es el de la Champions.

A la hora de evaluar, es importante atender a diez elementos (como mínimo) que han cambiado o que se han potenciado en la entidad heliopolitana desde la llegada del técnico chileno. Un entrenador elegido por la actual directiva que ha ido aportando con gran mejoría en el apartado económico, formando un buen tándem con el Ingeniero. Los números y estadísticas objetivas así lo reflejan.

El sentido común

La realidad a día de hoy es que el proyecto del Betis se convierte en inviable automáticamente si el equipo no termina dentro de las posiciones europeas. Esto es algo que mismamente admiten en la cúpula verdiblanca. Si hay un entrenador que asegura Europa (y, por tanto, la viabilidad del proyecto) con un ratio de cumplimiento del 100% hasta hoy, lo normal es que continúe.

Pellegrini da instrucciones a Amrabat durante el partido contra el Atlético. / Antonio Pizarro

Estabilidad

Ese primer apartado va ligado al segundo. La estabilidad tanto a nivel deportivo como institucional que aporta un entrenador como Manuel Pellegrini no la ha dado absolutamente nadie en la historia de la entidad, al menos en la era moderna. Y esta estabilidad se le atribuye al entrenador porque ha tenido muchas plantillas distintas, peores y mejores, y siempre ha cumplido. Él es la pieza que siempre ha estado.

Estilo de juego

En la memoria queda aquella pregunta en rueda de prensa a Pepe Mel que decía; "¿A qué juega el Betis?". No es baladí. Hoy cualquier persona sabe a qué juega el equipo de Pellegrini. Es un equipo camaleónico que combina tres o cuatro aspectos clave como la presión alta, la paciencia en la búsqueda de espacios, el gusto por el juego ofensivo y la rapidez en las transiciones con la libertad para los jugadores top. Isco, Lo Celso, Canales, Fekir, Antony... Darles el espacio necesario y la libertad definitiva para que marquen diferencias.

Los futbolistas del Betis en la charla de Manuel Pellegrini previa al viaje a Bulgaria / Manu Colchón

La gestión de vestuario

Lo ha demostrado todas las temporadas. Es un gestor de vestuario nivel élite. Juegue quien juegue rinde, independientemente del tiempo que se haya encontrado fuera. Y lo que no se ve. Mantener enchufados a los Adrián, Chimy Ávila, Bakambu y esa lista de jugadores que cuentan con menos protagonismo no lo hace cualquiera.

La cantera

Después de que en el último partido de liga descartase a Ángel Ortiz y a Pablo García, algunos dirán que no es el entrenador que más apuesta por la cantera. Pero la realidad es que con él han debutado ya 24 canteranos: Rodri, Paul, Calderón, Kike Hermoso, Félix, Fran Delgado, Enrique, Dani Pérez, Juan Cruz, Assane, Fran Vieites, Sorroche, Pleguezuelo, Mendy, Busto, Visus, Mateo, Guirao, Jesús Rodríguez, Arribas, Ortiz, Pablo García, Corralejo y Darling Bladi. En ventas, hablamos de más de 53 millones de euros con los que han sido vendidos, y a eso hay que añadirle algunas cifras más de otros que no debutaron con él, pero a los que dio el protagonismo necesario para rascar más millones.

Jesús Rodríguez celebra con Raúl Moro su gol ante Italia en el Europeo sub 21. / Josef Jakubco / Efe

Entrenador nivel élite

Quizá que ocupe junto a su cuerpo técnico más de un 10% del límite salarial puede ser uno de los elementos que hagan dudar en su continuidad, pero se debe ser consecuente con el tipo de entrenador que es. Son 11 títulos los que ha ganado a lo largo de su carrera. Uno de ellos con el Betis tras 17 años, y se quedó a las puertas del primer título europeo de la entidad heliopolitana. Su currículum ya se ha detallado en infinidad de ocasiones. Es un entrenador caro, porque ha demostrado ser un entrenador caro.

Crecimiento económico

Cuando llegó, el límite salarial del conjunto verdiblanco rondaba los 60 millones de euros. Si la pelota no entra, los jugadores no valen más dinero. Pellegrini hizo que la pelota entrará y hoy el límite salarial del conjunto verdiblanco es de 125 millones de euros.

Límites Salariales LaLiga / LaLiga

Rendimiento mejor a lo esperado

Casi la totalidad de las temporadas en las que Pellegrini ha entrenado al Betis, ha quedado por encima de lo que reflejaba el presupuesto de LaLiga. Sin ir más lejos, el año pasado presupuestaba el club verdiblanco semifinales de Conference y lo llevó a la final. Además, era el octavo presupuesto y quedó sexto. Es el sexto límite salarial de LaLiga y se le está exigiendo la cuarta posición.

Atracción de jugadores élite

Eso representa Manuel Pellegrini. Un factor diferencial a la hora de pelear en el mercado por futbolistas de nivel élite. ¿Los mejores ejemplos? Antony e Isco. Nunca se sabrá si estos dos futbolistas hubiesen llegado a vestir la camiseta de las trece barras si el entrenador chileno no hubiese estado liderando el barco y hablando con ellos en momentos clave de las negociaciones.

Ángel Haro entrega a Manuel Pellegrini un cuadro conmemorativo por sus 264 partidos al frente del Betis. / Antonio Pizarro

Buen tándem con la directiva

A día de hoy, después de tantos años, es normal que haya roces y vicios en las relaciones. Sobre todo cuando uno defiende lo deportivo y es exigente y los otros buscan seguir con el gran trabajo de responsabilidad económica que vienen realizando desde la pandemia. Poco a poco han ido demostrando que han sabido formar un buen equipo, saber ceder cada uno en su parcela y que todo conduzca al crecimiento bético.