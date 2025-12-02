Torrent - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la segunda ronda de Copa del Rey

Se terminó el derbi y también su resaca porque la competición y el calendario no perdonan. Nueva ronda de Copa del Rey para los equipos sevillanos y, en concreto, para un Real Betis Balompié que llega con toda la felicidad del mundo tras su triunfo ante el eterno rival. En una semana en la que recibirán al FC Barcelona, la Copa del Rey ha cruzado al Torrent CF en el camino de los de Manuel Pellegrini. Muchos ven en este partido un cuchillo afilado con una posible eliminación prematura por exceso de confianza tras el derbi.

Otros ven un camino para seguir con la senda del triunfo en clave verdiblanca y seguir multiplicando la confianza de una plantilla que poco a poco va a ir recuperando efectivos y que afronta el último mes del año con todo por discutir en todas las competiciones.

Sorteo de la Copa del Rey. / Rodrigo Jiménez / Efe

Horario del Torrent - Betis: cuándo se juega el segundo partido en Copa del Rey

El enfrentamiento entre los de Manuel Pellegrini y los de Toni Seligrat será este miércoles 3 de diciembre de 2025 a partir de las 21:00 horas. El estadio Ciutat de Valencia será el escenario improvisado de este importantísimo choque copero para los dos equipos y las dos aficiones. .

Los futbolistas del Betis celebran haciendo piña el triunfo sobre el Sevilla en el derbi disputado en Nervión. / Antonio Pizarro

Dónde ver en directo el Torrent - Betis por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados en el inicio de una competición histórica con este nuevo formato. Además, la oportunidad de vérselas con un grande de LaLiga también sirve como aspecto motivaciónal para el conjunto de la costa valenciana. Un aspecto clave puede ser la resaca del derbi, que no sería la primera vez que provoca un traspié inesperado en el equipo que llega aparentemente tranquilo. El Torrent - Betis se podrá seguir por televisión a través de los canales de Teledeporte, RTVE Play y Esport3 (Cataluña). Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Ciutat de Valencia y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.